Медики шокировали новыми знаниями об ожирении

Ученые пришли к выводу, что нарушения в работе генов, управляющих температурой тела, могут быть одной из главных причин развития ожирения. Для подтверждения теории исследователи длительное время наблюдали за поведением мышей, у которых были повреждены рецепторы, отвечающие за распознавание холода.Последнее время ученые все чаще говорят о связи ожирения и хронических заболеваний. Появление лишних килограммов ведет к развитию очагов воспаления, а это, в свою очередь, грозит еще большим набором веса. Более того, недавно биологи обнаружили связь между ожирением и температурой тела.Для этого медики наблюдали за поведением мышей, у которых был поврежден ген, отвечающий за реакцию на холод. Ученых интересовало, изменится ли их поведение при удалении этой части ДНК, сообщает Journal of Neuroscience. Эксперты предполагали, что грызуны, потерявшие способность чувствовать низкие и высокие температуры, будут тратить больше энергии в холода и перегреваться в жару. Однако удаление нужного гена почти никак не повлияло на способность животных поддерживать температуру тела. В среднем она отличалась от нормы всего на долю градуса, и это ничем не грозило мышам.При этом повреждение рецепторов странным образом повлияло на аппетит грызунов и на то, как их тела использовали запасы жира при понижении температуры. С наступлением холодов у них развивалась бессонница, которую они постоянно пытались "заесть", что приводило к быстрому набору веса и развитию ожирения.Любопытно, что избыточный вес появлялся не сразу, а лишь на шестом месяце жизни грызунов, что соответствует позднему подростковому возрасту у человека. Исследователи убеждены, что аналогичные процессы и заболевание могут развиваться и у людей.