Препарат для лечения подагры повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний

Пациенты с подагрой нередко страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, и риск умереть от этих заболеваний у них повышается при приеме фебуксостата – препарата для лечения подагры. К такому выводу пришли ученые из University of Connecticut School of Medicine.В исследовании, которое было опубликовано в журнале New England Journal of Medicine, приняли участие 6190 добровольцев с подагрой. У всех были диагностированы различные сердечные патологии. Специалисты обнаружили, что риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у больных, принимавших фебуксостат, был на 34% выше, чем у пациентов, использующих аллопуринол. Кроме того, фебукcостат на 22% увеличивал вероятность смерти по любым причинам.Частота вспышек подагры составляла 0,68 случая на пациента в год среди людей, принимавших фебуксостат, и 0,63 – у тех, кто использовал аллопуринол – другой препарат для лечения подагры. Большинство пациентов со временем перестали принимать лекарственные препараты от подагры. 57,3% отказались от фебуксостата, а 55,9% прекратили использование аллопуринола.