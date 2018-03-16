Как оградить себя от микробов в тренажерном зале

Микробы и бактерии – одни из главных врагов здоровья человека. В спортивном центре невозможно не сталкиваться с этими микроорганизмами. Расскажем, как обезопасить себя от микробов, а значит, и от различных заболеваний.В первую очередь врачи советуют не трогать лицо при выполнении упражнений. Многие простуды начинаются именно из-за грязных рук. Нельзя прикасаться к носику и когда вы пьете из фонтанчика. Лучше приносить собственный коврик для пилатеса или йоги. Его важно регулярно мыть с моющими средствами.Также можно запастись антибактериальным спреем и салфетками, и вытирать все используемое оборудование перед занятиями. Всегда необходимо вытирать панель тренажеров. Это поможет избавиться от бактерий и обезопасить себя.Перчатки стоит мыть с моющим средством после каждой тренировки. Старайтесь не прикасаться ими к лицу.Научные тесты показывают, что стафилоккоковые бактерии могут быть в полиэстере. Именно из этого материала чаще всего делают перчатки.Перед тем как начать занятия на тренажере, положите на него полотенце. Для раздевалки приобретите легкую обувь, например, резиновые сандалии. Стоит помнить, что в душах, саунах и гидромассажных ваннах создается наиболее благоприятная атмосфера для разнообразных бактерий и грибка.Если присутствуют раны на коже, их нужно постоянно обрабатывать антибактериальным препаратам, а также накладывать пластырь или повязку перед посещением спортивного центра. Бактерии легко попадают в ранку с потом.Нельзя пользоваться чужим полотенцем. Это самый легкий способ получить болезнетворные бактерии. Следует всегда тщательно мыть руки в горячей воде, особенно после тренировки.Когда занятия окончены, нужно как можно быстрее снять спортивную одежду и принять душ.