Исследования показали, что возможно выспаться впрок
"Наспаться можно впрок. Проводились такие исследования, которые показали, что, если людям давать возможность запастись сном, спать больше, например, в течение недели на два часа, а потом резко сократить у них время сна, например, до трех часов, то все равно они будут демонстрировать неплохие показатели… эффект действовал в пределах двух недель", — сказал Полуэктов.
Он отметил, что поэтому можно считать приемлемой и обратную ситуацию: высыпаться на выходных после рабочей недели.
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