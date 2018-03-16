Исследования показали, что возможно выспаться впрок

Исследования доказали, что человек может выспаться впрок, сказал заведующий отделением медицины сна Первого МГМУ имени Сеченова Михаил Полуэктов на пресс-конференции."Наспаться можно впрок. Проводились такие исследования, которые показали, что, если людям давать возможность запастись сном, спать больше, например, в течение недели на два часа, а потом резко сократить у них время сна, например, до трех часов, то все равно они будут демонстрировать неплохие показатели… эффект действовал в пределах двух недель", — сказал Полуэктов.Он отметил, что поэтому можно считать приемлемой и обратную ситуацию: высыпаться на выходных после рабочей недели.