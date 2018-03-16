Ученые разработали новый метод диагностики рака

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Метод сможет превзойти микроскопическую диагностику.Важным моментом в лечении рака центральной нервной системы является правильная диагностика и идентификация заболевания. Немецкие ученые разработали новый компьютерный метод молекулярной классификации опухолей.Специалисты отмечают, что рак центральной нервной системы имеет большую вариативность, насчитывается более 100 видов опухолей. Каждая из которых по-разному реагирует на лучевую и химиотерапию. Такой большой уровень разнообразия затрудняет лечение, нередко заставляя выбирать подходящую методику экспериментально.Команда немецких ученых во главе с доктором Стефаном Пфицтером компьютерный метод, который определяет специфические химические метки в геноме опухолей. Данная классификация определяет до 82 типов опухолей. Для проверки работоспособности методов специалистам пришлось проанализировать более 1100 образцов рака. В 12% случаев было доказано, что первоначальный диагноз был ошибочным. Ученые сообщают, что при дальнейшем развитии метод сможет превзойти микроскопическую диагностику, которая на данный момент считается самой распространенной.