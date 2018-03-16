Без шансов на повтор. Как предотвратить инфаркт и инсульт

Благодаря развитию высокотехнологичной медицины и стараниям хирургов сегодня все чаще удаётся спасать пациентов с инфарктами и инсультами. Но как пред­отвратить у них в будущем повторные сердечно-сосудистые катастрофы?Сердечно-сосудистая заболеваемость высока везде в мире. Но для России эта проблема особенно актуальна, так как мы в мире находимся на 4?м месте по этим недугам. Проблема не только в нездоровом образе жизни, который ведут многие россияне, но и в том, что в нашей стране нет глобальной политики по борьбе с болезнями сердца и сосудов. Пациентов с такими диагнозами много, а внимания профилактике (как первичной, так и вторичной) уделяется мало.Задача по предотвращению повторных болезней сердца и сосудов ещё более сложная, чем лечение первичных инфарктов и инсультов. Ведь её выполнение должно лечь на плечи не только лечащих врачей, но и самих пациентов. Дело специалиста – обследовать больного и, выявив наиболее уязвимое место в его организме, разработать тактику борьбы с тем или иным опасным фактором риска. А от пациента требуется серьёзно отнестись к этим рекомендациям и сделать всё возможное для их выполнения.Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний напрямую зависит от наличия или отсутствия факторов риска. Чем их больше, тем вероятность болезни выше. На одни опасности можно повлиять, на другие нет. Например, нельзя изменить пол, возраст и наследственную предрасположенность. Но на множество других моментов воздействовать можно и нужно. Влияя на управляемые факторы риска, вполне реально существенно снизить опасность возникновения заболеваний (см. инфографику).Специальные препараты, которые врачи назначают людям, пережившим сердечно-сосудистые катастрофы, помогают нейтрализовать ряд опасных механизмов, запускающих и поддер­живающих патологический процесс в сердце и сосудах. Для уменьшения и приостановления роста атросклеротических бляшек в сосудах нужны статины. Для улучшения свёртываемости крови, предотвращения склеивания тромбоцитов и появления тромбов – антиагреганты. Приём этих препаратов должен быть постоянным, а не время от времени, по самочувствию.Увы, на деле многие пациенты, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания, пьют таблетки лишь тогда, когда у них прихватит сердце или вступит в голову. А при хорошем самочувствии об этом забывают, рассуждая примерно так: зачем травить себя «химией», если пока и так всё хорошо. Ведь эффективности сердечно-сосудистых препаратов (в отличие, например, от обезболивающих) большинство пациентов не чувствуют. Статины и антиагреганты действуют незаметно – и пациент вынужден их принимать, не ощущая пользы от лекарств, а только доверяя врачу. Большая работа доктора – объяснить пациенту, зачем он ежедневно принимает медикаменты, и убедить в том, что самостоятельное прекращение их приёма очень опасно.Ещё одна частая ошибка пациентов, страдающих болезнями сердечно-сосудистой системы, – самовольное уменьшение дозы назначенных лекарств для нормализации артериального давления. Хорошо, если врачи находят аргументы, чтобы убедить пациента продолжать приём лекарств в назначенной дозе и объяснить роль приверженности лечению.Проблема многих пациентов может состоять и в том, что они не хотят брать на себя ответственность за своё здоровье, перекладывая эту задачу полностью на своего лечащего врача. Такие люди не видят смысла в изменении образа жизни, рассуждая примерно так: зачем мне бросать курить, активнее двигаться, если я уже принимаю лекарства? Доктор должен доходчиво объяснить больному, что все эти факторы имеют одинаковую силу, но воздействуют с разных сторон. И для победы над болезнью следует дружно ударить по всем фронтам. И только тогда можно быть уверенным, что болезнь не нанесёт ответного удара.