6 симптомов рака горла, которые нельзя игнорировать

Рак горло – достаточно распространенное заболевание, которое часто поражает курильщиков. В некоторых случаях к раку горла может приводить и вирус папилломы человека. Представляем Вашему вниманию несколько важных симптомов этого заболевания:Довольно часто пациенты с раком горла испытывают трудности с проглатыванием. Многие, однако, игнорируют этот симптом и обращаются к врачу лишь тогда, когда у них появляются и другие симптомы.Многие люди сталкиваются с характерными болями в горле при резкой смене погоды. Однако если больное горло не проходит со временем, а лекарства не помогают, желательно провериться у врача.Внезапно появившиеся хрипы или нечеткость в произношении тех или иных слов говорят о проблемах с горлом, включая и злокачественные новообразования. Не следует игнорировать данные симптомы, даже если они продолжаются не очень долго.Если Вы столкнулись с кашлем, который не прекращается более недели, есть смысл посетить врача и проверить причины этого явления. Вполне возможно, что это ранний признак рака горла – или рака легких.Поскольку рак горла приводит к формированию новообразований в области горла, в некоторых случаях он может воздействовать или давить на нервы в ушах, что вызывает характерные боли. Проконсультируйтесь с врачом, если боли в ушах не проходят через 4-5 дней даже после приема лекарств.Язвы на губах и в полости рта, которые не заживают и сохраняются в течение более 20 дней, будет разумным показаться опытному специалисту. Порой язвы свидетельствуют об опухолях горла, хотя у них могут быть и другие причины.