Обнаружена новая опасность употребления алкоголя

Выпившие люди не могут полностью контролировать свое поведение, хотя им кажется обратное. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными американского Университета штата Калифорния в Сан-Диего. Выводы опубликованы в журнале PLOS ONE.Ученые выбрали для эксперимента 18 добровольцев. Им было предложено указывать цвет появляющегося в центре экрана квадрата. При этом они должны были игнорировать два квадрата, которые появлялись раньше по бокам экрана.Эксперимент показал, что после употребления алкоголя люди чаще ошибались и указывали цвет боковых квадратов.Исследователи с помощью специальной аппаратуры проанализировали импульсы, которые исходили от мозга. Выяснилось, что при алкогольном опьянении мозг человека совершенно верно воспринимает ситуацию. Но при этом нарушается способность действовать правильно. То есть испытуемые понимали, какой цвет у центрального квадрата, но не могли выбрать его среди других.Ученые говорят, что эта особенность человеческого мозга особенно опасна при вождении автомобиля в нетрезвом виде.