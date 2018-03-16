Несладкое наследство. Как защитить ребёнка от диабета

Сахарный диабет считается генетически обусловленным заболеванием. Но, хотя значение наследственности не спишешь со счетов, её роль в развитии болезни второстепенна. От образа жизни ребёнка зависит куда больше.Старшие члены семей, страдающие сахарным диабетом 1-го типа, очень беспокоятся, что их заболевание рано или поздно передастся детям и внукам. Насколько оправданна их тревога?Наследственный фактор в развитии этого недуга считается доказанным, но он всё-таки не основной. Ведь сахарным диабетом болеют и те дети, у которых в роду никогда не было людей с таким заболеванием. Да и при неблагоприятной наследственности риск не так уж велик. Так, по статистике, от больного отца диабет передаётся лишь в 6% случаев. От матери и того меньше – в 3,6% случаев (а если мама родила ребёнка до 25 лет – то всего в 1,1%). От братьев и сестёр болезнь наследуется не более чем в 6,4% случаев, и то, если те заболели раньше 20 лет. А если позже, то риск для братьев и сестёр снижается до 1,1%. Действительно высокая опасность заболеть (риск выше 20%) существует лишь для детей, если оба родителя больны диабетом. А вот диабет 2-го типа, который возникает, как правило, у взрослых, наследуется гораздо чаще. В случае когда болезнью страдали и мама и папа, риск заболеть в течение жизни у ребёнка составляет до 80%.К сожалению, в последнее время всё больше подростков приобретают заболевание 2-го типа, которое считается следствием нездорового образа жизни (отсутствие физических нагрузок, употребление обильной и некачественной еды).Хотя точные причины возникновения диабета науке пока не ясны, уже понятно, что корни болезни в сложном взаимодействии наследственной предрасположенности, вирусной инфекции и иммунологических нарушений. Неслучайно чаще всего болезнь стартует после перенесённой вирусной инфекции. Или после сильного стресса (как психического, так и физического, – например, сильнейшей физической нагрузки или хирургической операции). Наиболее часто диабет возникает у детей из группы риска, перенёсших паротит, краснуху, корь, герпес, ротавирус. Поэтому таких деток обязательно надо прививать. А кроме того, ребёнку с ранних лет надо прививать гигиенические навыки, ведь возбудители многих заболеваний попадают в организм от грязных рук.Кроме того, пользу может принести разумное закаливание – оно снижает частоту простудных заболеваний, которые тоже небезопасны.Ну и конечно, важно обеспечить ребёнку дома и в детском коллективе благоприятный эмоциональный фон. Ведь стрессы на 3–5% повышают риск развития болезни. Дело в том, что адреналин (гормон стресса) способен разрушать инсулин. Дома не должно быть скандалов и ссор, а в сад и школу ребёнок должен ходить не из-под палки, а по возможности с удовольствием.Фактор питания очень важен. Но то что диабет может развиться у любого ребёнка просто от избытка сладостей – это миф, поскольку для его возникновения требуются особые условия. Хотя, конечно, объедаться тортами и конфетами неправильно с любой точки зрения. Тем не менее риск представляет не только сладкая, но и любая избыточная, а также некачественная еда и отсутствие режима потребления пищи.Ожирение и неправильное питание увеличивают вероятность заболеть диабетом на 10–15%. Ведь жировые ткани невосприимчивы к инсулину, то есть глюкоза накапливается в тканях, а инсулин не может до них добраться. Поэтому, чтобы предотвратить заболевание, особенно у тех, кто к нему предрасположен, крайне необходимо следить за рационом. Он должен быть сбалансированным по содержанию белков, жиров и углеводов. Однообразная, преимущественно углеводистая и жирная пища – опасный фактор. Большое количество жиров изменяет рецепторы инсулина, и нормального поглощения клетками глюкозы не происходит. Поэтому свинину, соусы, жирные молочные продукты и торты лучше не употреблять. Солёная пища тоже неполезна. Есть надо часто, шесть раз в день, и понемногу. Важно, чтобы пища была натуральная: овощи, рыба, молочные продукты, нежирное мясо, крупы, фрукты, орехи.Физическая нагрузка по отношению к сахарному диабету может быть как защитным фактором, так и провоцирующим. Регулярная и умеренная физическая активность – отличное лекарство! Упражнения повышают чувствительность тканей организма к инсулину и снижают уровень сахара в крови. Но избыточная бесконтрольная физическая нагрузка – категорическое зло, особенно для детей с другими факторами риска по развитию диабета. Поэтому, прежде чем делать из своего малыша профессионального спортсмена, оцените его наследственность. Может, и не стоит рисковать?Ну и конечно, детям и взрослым из группы риска необходим регулярный контроль над уровнем глюкозы в крови и гликозилированного гемоглобина (раз в год).Соблюдение такого образа жизни существенно уменьшает шансы ребёнка (даже с неблагоприятной наследственностью) заболеть диабетом.Замечено, что диабет 1-го типа встречается у людей тем чаще, чем дальше они живут от экватора. Больше всего больных в скандинавских странах (20 впервые заболевших человек на 100 тыс. в год). Средний уровень заболеваемости в США, Нидерландах, Новой Зеландии, России (у нас 13,4 новых больных на 100 тыс. в год). Относительно мало диабетиков в Польше, Италии, Израиле (менее 7 человек на 100 тыс. в год). А самая низкая заболеваемость в странах Юго-Восточной Азии, Чили, Мексике (менее 3 человек на 100 тыс. в год).