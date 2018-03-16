Неврологи рассказали, чем отличается мозг трансгендеров

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Бразильские ученые Медицинской школы Университета Сан-Паулу говорят о видимой разнице в размерах островковой доли мозга у трансгендеров и остальных людей. Эксперты проанализировали мозг транс-женщин. У них доля была больше, чем у обычных мужчин, и меньше, чем у женщин, передает "Рамблер Новости". Данная зона мозга стоит за восприятием собственного тела, обработкой сенсорной информации и самоосозанием. Вероятно, выявленные отличия проявляются еще на стадии внутриутробного развития.Всего анализ мозга был произведен на примере 80 человек 18-49 лет - 20 мужчин, 20 женщин, 20 трансгендерных женщин (биологических мужчин), не прибегавших к гормональной терапии, и 20 трансгендерных женщин, принимавших гормоны минимум год. Выявленные отличия, по мнению ученых, наглядно показывают проблемы с восприятием своего тела у трансгендеров. Во-первых, они не идентифицируют себя с полом, к которому принадлежали при рождении. Во-вторых, они часто страдают от дискриминации.В отчете неврологов говорится: "Трансгендерность - это не только особое поведение, выработанное человеком. Оно имеет структурную основу. Отличия в объеме островковой доли наблюдались у обеих групп транс-женщин, посему это явление можно считать специфичным для них. Плюс, на объем островковой доли не влияла гормональная терапия. Было установлено, что у трансгендеров есть характеристики, которые приближают их к тому полу, с которым они себя идентифицируют. И, по всей видимости, различия возникают во время беременности. Более того, нет явления "типично женский" и "типично мужской" мозг. Существуют небольшие структурные отличия, гораздо менее выраженные, чем отличия в гениталиях, например. Структуры мозга различаются скорее между отдельными людьми".