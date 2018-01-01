9 советов от иммунологов тем, кому надоело постоянно болеть

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Чтобы не заболеть, постоянно работая с зараженными людьми, многие врачи соблюдают простые правила. Среди них есть те, которыми лечились еще наши бабушки, хотя наука лишь недавно доказала их эффективность. Но чаще встречаются совершенно неожиданные советы, например, дружить с микробами и почаще радоваться жизни, чтобы быстрее выздоравливать.Эксперты собрали советы иммунологов и ученых, которые активно борются с заблуждениями о том, как работает наш иммунитет и можно ли его вообще укрепить.Прием витамина С иногда сокращает продолжительность болезни, но не влияет на частоту и тяжесть ОРВИ. Больше всего витамина C содержится не в лимоне, а в сладком перце, облепихе, киви и черной смородине. А вот нарушает работу иммунитета дефицит витамина D. Лучший способ получить этот витамин — употреблять в пищу морепродукты, рыбу и некоторые водоросли.Важно знать: не надейтесь на БАДы, содержащие витамины, — их эффективность не доказана. Витамин D вырабатывается на солнце, но долгое нахождение на солнце опасно, поэтому лучше получать его из еды.Первый защитный барьер организма — это кожа и слизистые. Здесь мирно соседствуют миллионы бактерий: на почти чистых руках их будет больше, чем на обычной губке для посуды. Чтобы возбудитель проник внутрь, нужно сломать барьер, нарушив баланс. Курение, употребление алкоголя и прикосновения грязных рук к лицу негативно влияют на кожу и слизистые.Откажитесь от антибактериального мыла и других средств, содержащих триклозан. Он не просто убивает бактерии, но и уничтожает ваш защитный барьер, плохо влияет на репродуктивную систему, вызывает устойчивость к антибиотикам.Все знают о вреде курения, но немногие слышали о том, что оно увеличивает количество вредных мутаций в организме, что часто приводит к появлению раковых клеток, с которыми иммунитет не успевает справляться. Пассивное курение тоже приводит к развитию астмы, респираторным инфекциям, раку легких, инсульту и инфаркту.Существует понятие третичного курения, когда остатки дыма впитываются в одежду, волосы и кожу, проникая внутрь и отравляя организм также, как пассивное курение.Не назначайте себе комплексы витаминов, чтобы укрепить иммунитет. Это может нанести серьезный вред здоровью. Гораздо полезнее есть свежие овощи и фрукты. Реальный недостаток витаминов — это редкое явление, которое определит только врач, и только он может назначить правильный курс лечения, включающий в себя комплексы витаминов, специальную диету и особый режим.Важно знать: если каждую зиму вы мучаетесь из-за простуд, с вами все в порядке. Существует около 200 респираторных вирусов, они часто мутируют, хотя со многими вы сталкиваетесь еще в детстве, закаляя иммунитет. Если ребенок болеет по 2 раза в месяц, это норма.Вакцина — это лучший способ познакомить иммунитет с возбудителем и научить его бороться, вырабатывая антитела. Обычно для этого используют ослабленные или убитые вирусы. Некоторые прививки нужно делать повторно, потому что вирусы мутируют. Побочные эффекты возможны, но вакцинация — это лучший способ избежать серьезного вреда для здоровья и жизни.Важно знать: беременным женщинам, людям старше 65 лет и детям младше 5 лет настоятельно рекомендуется делать ежегодную прививку от гриппа в сентябре-октябре.Наука доказала негативное воздействие стресса на работу всех систем организма. Чтобы достичь гармонии в душе, не копите в себе негативные эмоции, спите по 6–8 часов в период с 23:00 до 7:00, настраивайтесь на позитивное мышление. Если у вас бессонница, обратитесь к врачу — бессонница существенно мешает правильно работать иммунитету. Учитесь расслаблять тело во время ежедневных медитаций.Важно знать: люди, которые позитивно смотрят на жизнь, реже болеют и быстрее выздоравливают.Организму сложно жить в состоянии хронического заболевания, например, если у вас невылеченный кариес. Организм пытается восстановиться, на это уходят силы, которые подрывают работу иммунитета. Если в этот момент внутрь проникает опасный возбудитель, иммунитет может с ним не справиться.Важно знать: системы в теле обладают свойством саморегуляции и связаны друг с другом. Длительные нарушения в работе нервной, эндокринной и иных систем влияют на защиту организма и способны привести к иммунодефициту, который сложно поддается лечению, потому что быстрого способа укрепить иммунитет нет.Соблюдайте несколько правил, чтобы не заразиться от кого-то из домашних, но помочь им справиться с болезнью:Предложите больному использовать личную чашку, приборы, тарелки, полотенце, зубную щетку.По возможности выделите одну комнату, где будет находиться только больной, и проветривайте ее почаще, даже если за окном —20 °С.Приобретите бактерицидную лампу для уничтожения бактерий и спор плесени в помещении благодаря излучению ультрафиолета. Она нужна в помещении, где находится больной с уже ослабленным иммунитетом.Если вы вынуждены спать в одной кровати с больным человеком, ложитесь «валетом» и накрывайтесь разными одеялами.Не нужно идти на работу, заражая всех встреченных вами людей и рискуя заработать осложнения. Когда речь идет об ОРВИ, знайте: наше тело само себя вылечит, просто не перегружайте его работой. Промывайте нос солевым раствором, пейте много жидкости, например морсы и компоты, вызывайте на дом терапевта. Сбивайте температуру, только если она выше 39 °С.Важно знать: не нужно принимать антибиотики, пробиотики, сорбенты, антигистаминные и противовирусные препараты просто для профилактики. Они не влияют на способность заразиться ОРВИ, но заставят организм тратить силы на перерабатку лишней химии.Антибиотики не лечат вирусные инфекции.Нет противовирусных препаратов и иммуномодуляторов для профилактики и лечения ОРВИ с доказанной эффективностью.Если врач назначил лечение антибиотиком, необходимо придерживаться режима, даже если вам стало значительно легче. Антибиотики работают, если вы пролечились полным курсом.Если у вас простуда, а в носу появилась зеленая слизь, это нормально. Значит, организм подключил дополнительный отряд лейкоцитов, которые уничтожают вирусы и бактерии, превращая их в зеленую слизь. В 80–90 % случаев человек откашливает не мокроту, а эту слизь, скопившуюся в носоглотке. Сами по себе сопли не являются признаком бактериальной инфекции.