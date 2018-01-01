8 утренних привычек, с которыми лучше распрощаться

Привычка — вторая натура, сказал Аристотель. Поэтому некоторые вещи мы делаем, не задумываясь о том, вредно это или полезно. Особенно утром, когда катастрофически не хватает времени. Например, привычная чашка кофе или хлопья с молоком на завтрак. Знаете ли вы, что это не самый лучший выбор?Эксперты рассказали о 8 не самых полезных вещах, которые мы делаем утром. Читайте, ведь в наших силах сделать так, чтобы утро было добрым, а вместе с ним и предстоящий день.Для каждого из нас новый день означает ряд вопросов — бытовых или рабочих — и поиск методов их решения. По мнению доктора из Гарварда, утренний душ приближает заветный момент озарения, так как в это время наш мозг находится в активном состоянии, но не отвлекается на внешние раздражители, что позволяет генерировать новые нестандартные идеи.Горячая вода оказывает расслабляющее действие, и после такого душа все, что вам захочется, — это вернуться обратно в постель. А вот у прохладного утреннего душа есть ряд преимуществ. Такая процедура бодрит, улучшает мозговую деятельность, стимулирует иммунитет. Холодная вода, в отличие от горячей, не сушит кожу, и, кроме того, по наблюдению ученых, люди, регулярно принимающие прохладный душ, избавляются примерно от 4 кг лишнего веса в год.Социальные сети — ради них многие еще спросонья берут в руки телефон. От того, как мы проведем утро, во многом зависит, каким будет день, поэтому не стоит тратить время на чужую жизнь, просматривая фотографии друзей или комментарии. Это же касается проверки рабочей почты, ведь так мы сами удлиняем свой рабочий день. Лучше включите любимую музыку, уделите время близким, потратьте его на приготовление вкусного и полезного завтрака.Кто из нас не перерывал шкаф по утрам с вопросом «Что надеть?» По утрам вокруг и так достаточно хаоса, а времени ничтожно мало, поэтому не стоит усугублять ситуацию выбором одежды. Чтобы облегчить выбор, уменьшите его. Стив Джобс носил легендарные черные водолазки, потому что экономил свое время, а не деньги.Выделите место в шкафу, где вы будете хранить только рабочую одежду. Если офисный дресс-код предполагает черный пиджак и белую рубашку, держите там только черные пиджаки и белые рубашки. Регулярно устраивайте «чистку» гардероба и избавляйтесь от вещей, которые вы не носите, потому что нужно похудеть, стать выше или придумать, как избавиться от пятна, посаженного еще в прошлом году. Одежду, которую не носите, потому что не сезон, храните в другом месте.Порция кукурузных хлопьев (50 граммов) содержит примерно 4 ч. л. сахара. Большая доза «быстрых» углеводов натощак провоцирует резкий выброс инсулина в кровь, а затем такой же резкий спад, результатом чего становятся усталость и апатия. Молоко, йогурт, свежие фрукты, которые добавляются в хлопья, — это тоже не самая полезная еда натощак, потому что провоцируют брожение.Известный диетолог Челси Эмер недавно рассказала о том, что один кусочек пиццы на завтрак полезнее, чем хлопья. В пицце есть белки, жиры и углеводы, что делает ее сбалансированным завтраком, главное, остановиться на одном кусочке.Кроме пиццы сухой завтрак можно заменить омлетом, творогом, нежирным мясом, кашей из цельных круп.После принятия пищи зубная эмаль становится уязвимой, особенно если вы ели фрукты, цитрусовые или пили газированные напитки, потому что в этих продуктах содержится лимонная и фосфорная кислота. Ротовую полость лучше прополоскать водой или специальным раствором, а остатки пищи удалить зубной нитью. Чистить зубы пастой можно минут через 30 после еды.Черный кофе сразу после пробуждения повышает уровень гормона кортизола, что приводит к повышенной тревожности. А если пить кофе натощак, как делают некоторые, можно заработать гастрит. Исследования показывают, что оптимальный промежуток для первой чашки кофе — спустя 3–4 часа после пробуждения. Если все-таки вы не можете отказать себе в удовольствии выпить спросонья кофе, пейте его с молоком, так как в таком виде негативное действие напитка на слизистую желудка уменьшается.Заправляя сразу после сна кровать, мы создаем благоприятные условия для пылевых клещей, потому что таким образом не испаряется влага, попавшая на постельное белье с нашего тела ночью. Ученые рекомендуют после пробуждения полностью отодвинуть одеяло с матраса и открыть окно, для того чтобы постель просохла.