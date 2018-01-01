Диетологи рассказали, чем можно заменить дорогостоящие морепродукты

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Главная ценность морепродуктов – это содержащиеся в них жирные кислоты омега-3, которые защищают клетки организма от разрушений. Но дары моря стоят недешево. Диетологи открыли, какими более доступными продуктами можно их заменить.Употребление жирной морской рыбы, содержащей в своем составе омега-3, способствует восстановлению липидного слоя клеточных мембран, который служит защитой от проникновения в клетку неподходящих молекул. Подобное повреждение клеток чревато развитием мутаций и связанных с этим нарушений, влекущих появление воспаления и заболеваний.Недавние исследования показали, что жирную морскую рыбу, не являющуюся общедоступным продуктом, можно заменить более дешевыми компонентами рациона. По словам доктора медицинских наук, заведующего отделением сердечно-сосудистой патологии клиники ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Альфреда Богданова, для такой замены подойдут льняное масло и грецкие орехи. Данные продукты вполне способны перекрыть суточную норму жирных кислот омега-3, отметил эксперт.Льняное масло употребляется без тепловой обработки. Кроме того, оно не выдерживает длительного хранения. Но зато льняное масло – самый простой источник жирных кислот омега-3, которые, благодаря своему защитному потенциалу спасают клетки от окислительного стресса и снижают риск развития рака.Что касается грецких орехов, то, согласно рекомендации врачей, в сутки их следует потреблять в объеме, не превышающем 30 граммов. В грецких орехах содержатся не только омега-3, но и омега-6 жирные кислоты. Употреблять их следует в строго сбалансированном составе - один к двум или трем.