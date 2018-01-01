Топ-10 вредных продуктов, вызывающих настоящую зависимость

Одним кусочком ограничиться точно не получится!Один маленький кусочек пиццы. Ну, ладно, еще один – но очень маленький. И еще один… как, больше нет? Знакомая ситуация? Мы собираемся съесть всего один ломтик сыра, или одну конфетку, или ломтик бекона – и внезапно выясняем, что расправились со всей порцией.Но не корите себя – во-первых, вы не одиноки, а, во-вторых, некоторые продукты действительно могут вызывать зависимость сродни наркоманской. Доказано исследованиемИсследователи из Университета Колорадо подтвердили: некоторые продукты действительно могут вызывать привыкание. Причем аддикция может быть настолько сильной, что авторы исследования всерьез называют некоторые продукты пищевыми наркотиками.И совершенно неудивительно, что брокколи или морковь не вошли в этот списокВот он, перечень тех продуктов, от которых лучше держаться подальше. Потому что на одном кусочке вы точно не остановитесь:ПиццаШоколадКартофельные чипсыБулочкиМороженоеЧизбургерыСнэкиГазированные напиткиМаффиныСырАвторы исследования предполагают, что эффект привыкания, который вызывают эти продукты, связан с тем, что все они приводят к быстрому повышению уровня сахара в крови. И рекомендуют по возможности воздерживаться от их употребления, заменяя на продукты из списка безопасных.Итак, топ-10 продуктов, не вызывающих привыкания:ОгурцыМорковьБобовыеЯблокиБурый рисБрокколиБананыЛососьКлубника