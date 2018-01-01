7 способов снизить риск инсульта
РЕГУЛЯРНЫЙ ОСМОТР У СПЕЦИАЛИСТА
Регулярно проходите диспансеризацию. Если вы находитесь в группе риска, необходимо наблюдаться у невролога, делать УЗИ сосудов шеи.
ПОНИЖЕНИЕ КРОВЯНОГО ДАВЛЕНИЯ
Артериальная гипертония в несколько раз увеличивает риск развития инсульта. В этой связи всем люди, входящим в группу риска, следует измерять уровень артериального давления хотя бы раз в неделю. Важно помнить, что даже при хорошем самочувствии и отсутствии таких симптомов гипертонии как головная боль, чувство усталости и нарушения сна, повышение показателей давления в состоянии покоя выше значения 140/90 мм рт. ст - повод незамедлительно обратиться к врачу.
Не стоит пренебрегать такими профилактическими мерами, как:
- Сокращение количества соли в рационе до 1 500 мг в день (около половины чайной ложки)
- Отказ от продуктов с высоким содержанием холестерина
- Добавление в повседневный рацион фруктов, овощей, цельнозерновых и обезжиренных молочных продуктов, а также одну порцию рыбы два-три раза в неделю
- Увеличение физической активности: 30 минут в день и больше, если это возможно
Мировая практика показывает, что благодаря одному лишь контролю уровня артериального давления удается снизить риск инсульта на 50%.
КОНТРОЛЬ ВЕСА
Неврологи сходятся во мнении, что снижение веса – одна из самых действенных мер в профилактике инсульта. Этот простой способ позволяет если не полностью исключить, то значительно снизить риск развития заболевания, поскольку часто приводит к нормализации артериального давления.
Избыточная масса тела способствует развитию высокого артериального давления, возникновению диабета и создает повышенную нагрузку на сердечную мышцу.
Это связано с тем, что снижение веса невозможно без коррекции рациона. А отказ от жирной и тяжёлой пищи, в свою очередь, приводит к снижению уровня сахара и холестерина в крови.
Важно понимать, что для получения результата необходимо придерживаться рекомендованной врачом диеты не менее 3-4 месяцев.
ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА
Одна из наиболее распространенных проблем на сегодня – это гиподинамия, или слишком низкий уровень физической активности. В этой связи профилактика инсульта должна включать физические упражнения продолжительностью свыше 30 минут не менее 5 раз в неделю.
Для профилактики инсульта лучше всего подходит аэробная нагрузка – это повторяющиеся упражнения, при которых увеличивается поступление кислорода в организм. Важно помнить, что физические упражнения должны подбираться врачом с учётом возраста и имеющихся заболеваний.
Для начала достаточно небольших изменений, доступных каждому: воспользоваться лестницей вместо лифта, выйти на одну остановку раньше и пройти пешком, прогуляться в обеденный перерыв.
ЛЕЧЕНИЕ ДИАБЕТА
У тех, кто страдает сахарным диабетом, существенно возрастает риск возникновения инсульта.
Результаты многочисленных исследований сводятся к следующему: люди, предрасположенные к инсульту, но не болеющие сахарным диабетом, менее подвержены опасности.
Больные с сахарным диабетом переносят инсульт значительно тяжелее, чем все остальные. Это связано с тем, что из-за атеросклероза многие артерии не способны перемещать кислород. В результате прогноз инсульта при сахарном диабете в большинстве случаев будет значительно хуже.
СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ
До недавнего времени взаимосвязь между потреблением алкоголя и инсультом оставалась под вопросом, но сегодня сомнений не осталось: алкоголь значительно повышает риск развития инсульта.
ОТКАЗ ОТ КУРЕНИЯ
У курящих людей инсульт случается в 2-3 раза чаще, чем у некурящих. Отсюда вывод: чем больше вы курите, тем выше риск инсульта. К тому же большое значение имеет возраст курильщика: у курящих мужчин и женщин в возрасте до 55 лет курение является главным фактором риска развития инсульта.
Основные факторы, которые повышают риск развития инсульта у курильщиков:
- В поврежденной сосудистой стенке развивается атеросклероз (утолщение стенки и уменьшение просвета), а это повышает риск образования тромба в сосудах мозга.
- Курение влияет на свойства особых клеток крови - тромбоцитов, в результате повышается риск образования тромбов в крупных артериях, несущих кровь к мозгу и сердцу.
- Курение повышает артериальное давление, являющееся одним из важнейших факторов риска развития инсульта.
В последние годы четко прослеживается тревожная тенденция: инсульт стремительно молодеет. И если люди в преклонном возрасте склонны более бдительно относиться к своему самочувствию, то большинство молодых людей по-прежнему считают инсульт проблемой пожилых людей. Это опасное заблуждение, ведь от инсульта никто не застрахован. Эта информация касается каждого.
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