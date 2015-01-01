Смартфон против инсульта
Что такое инсульт?
Собственно, инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения. При ишемическом инсульте (80-85% случаев) причиной является тромб или сужение сосуда, в результате чего кровь перестает поступать к участку головного мозга. При геморрагическом инсульте (15-20% случаев) сосуд рвется и происходит кровоизлияние в ткани мозга.
Последствия инсульта
Последствия инсульта зависят от того, где произошло нарушение кровоснабжения мозга. Чаще всего развиваются нарушения подвижности — от слабости в конечностях и утраты их чувствительности до их полного паралича. Часто отмечается ухудшение зрения и речи с одной стороны тела — это зависит от того, с какой стороны мозга развился инсульт. Если повреждения находятся в области центров координации движений и ориентации в пространстве, то походка пациента становится шаткой, он страдает от нарушения равновесия, рвоты и головокружений.
В целом, в остром периоде болезни три четверти пациентов страдают от двигательных нарушений, у половины стойкие нарушения движения сохраняются и через полгода после приступа. Практика показывает, что 7-11% пациентов страдают от нарушений тазовых функций (недержание мочи, потеря контроля над кишечником), треть не в состоянии самостоятельно одеться, еще столько же нуждаются в помощи при приеме пищи, половина инсультных больных через полгода не может самостоятельно принимать ванну, каждый пятый не может перебраться с кровати на стул, а 15% не умеют ходить без помощи. Наконец, нередко развиваются не только такие расстройства психики, как депрессия и тревожность, но и нарушения когнитивных функций (мышление, память, логика, способность к концентрации внимания и др.).
Направления реабилитации после инсульта
Почему вообще врачи считают, что возможно реабилитировать человека, который после инсульта полупарализован, еле говорит и не способен себя обслуживать? Расчет делается на пластичность нервной системы человека.
Процессы регенерации поврежденных тканей мозга начинаются уже на 9-е сутки после инсульта. Уже на 3-й неделе после инсульта у большинства пациентов отмечается «растормаживание» ранее «молчащих» нейронов и образование новых связей между ними в тканях мозга. Практически мозг создает заново утраченные из-за инсульта «пути» передачи импульсов. Отек мозга полностью исчезает через месяц с момента развития заболевания.
Врачи утверждают, что самый активный период приходится на первые три-шесть месяцев после приступа. В это время нужно приложить все возможные усилия по реабилитации пациента — и эффект будет максимальным. Постепенно возможности для реабилитации уменьшаются, но даже через год не следует оставлять попыток помочь человеку восстановиться.
Выделяют три основных направления реабилитации постинсультных больных
- различные повреждения и дефекты: парезы (частичные параличи) и параличи, атаксия (расстройство координации на фоне слабости мышц), афазия (проблемы с речью);
- нарушение способности ходить, обслуживать себя, общаться с другими людьми;
- утрата социально значимых навыков, определяющих положение человека в обществе: трудоспособности, бытовых, социальной активности.
Факт!
В 2015 году компания AdWatch Isobar сообщила о создании мобильного приложения I.am.here в комплекте с нейрокомпьютерным интерфейсом (BCI). Набор датчиков наподобие тех, что используются для снятия энцефалограммы, позволяет узнать, что творится в голове у парализованного после инсульта пациента. Полученные сигналы мозга расшифровываются при помощи приложения и переводятся в понятные ухаживающим за больным формулировки. Полноценного диалога не получится, но верно определить эмоциональное состояние пациента при помощи приложения можно.
Приложения для контроля
Нарушение когнитивных функций приводит к тому, что люди, перенесшие инсульт, нуждаются в дополнительном контроле со стороны по поводу приема таблеток и проведения других мероприятий, жизненно важных для их здоровья. На помощь придут разнообразные напоминалки о времени приема лекарств, а также семейные органайзеры — приложения, позволяющие контролировать не только свое время, но и режим другого человека.
Medisafe
Приложение, которое будет напоминать о необходимости принять таблетку. Данная программа также позволяет вводить данные последних обследований и отслеживать прогресс в выздоровлении и создавать отчеты для врача. Она напомнит приобрести новую упаковку препарата, когда прежняя подойдет к концу.
Это приложение представляет собой семейный календарь, позволяющий выводить как расписание приема лекарств и занятий только для пациента, так и для членов семьи, которые должны подстраиваться под него.
Приложения для общения
Для возвращения пациента после инсульта в общества, восстановления его социальных функций жизненно важно общение с ним. Иногда это оказывается довольно сложным мероприятием, если у человека нарушена речь и имеются двигательные расстройства. Тогда на помощь придут мобильные приложения, позволяющие обмениваться пиктограммами или картинками. Следует добавить, что в Европе и США популярностью пользуются мобильные приложения на английском и других языках, которые предлагают пациентам с афазией разнообразные тренировочные упражнения. Но, к сожалению, русскоязычных вариантов таких приложений пока нет.
Интернет-мессенджер Сезам
Это российская разработка, которую можно использовать для людей с нарушениями письма и речи, то есть не только для инсультных пациентов, но и для общения с людьми, страдающими ДЦП, аутизмом и синдромом Дауна. Обширный выбор пиктограмм позволяет складывать развернутые подробные сообщения.
Говори молча
Приложение, также созданное для общения с людьми, страдающими афазией или иными проблемами с речью (постинсультное состояние, аутизм, ДЦП). По сути, это словарь из картинок, которые можно подгружать самому. Картинку можно выбирать из пары предложенных, отвечая да или нет.
Приложения для людей с нарушениями зрения
Инсульт нередко влияет на зрение — люди перестают различать окружающие их предметы или видят их настолько плохо, что ощущают себя неуверенно. Для компенсации таких нарушений разработаны приложения для идентификации объектов окружающего мира, действующие как лупа — они позволяют увеличивать текст, используя камеру смартфона как увеличительное стекло. В этот перечень входят «Увеличительное Стекло, Лупа и Фонарик», «Лупа: Smart Magnifier» и др.
Приложения для восстановления двигательных навыков
Как было сказано выше, нарушение способности передвигаться, координировать свои действия и, в частности, использовать мелкую моторику — одно из основных и самых тяжелых последствий инсульта.
Dexteira Fine Motor
Целая серия программ, разработанных для восстановления моторики у людей после инсульта. В ходе выполнений заданий пациент тренирует ловкость, скоординированность действий, силу мышечных реакций и др. Приложение позволяет отслеживать прогресс пациента, так что дополнительно выполняет и мотивационные функции, а также дает возможность предоставить отчет для врача.
Выводы
Реабилитация больных, перенесших инсульт — многомесячный процесс, требующий сил как от самого пациента, так и от людей, ухаживающих за ним. Следует понимать, что залог успеха — в регулярности выполнения упражнений, будь то физиотерапия или работа с мобильными приложениями. Пускай сессии будут короткими, но заниматься следует каждый день.
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