Смартфон против инсульта



различные повреждения и дефекты: парезы (частичные параличи) и параличи, атаксия (расстройство координации на фоне слабости мышц), афазия (проблемы с речью);



нарушение способности ходить, обслуживать себя, общаться с другими людьми;



утрата социально значимых навыков, определяющих положение человека в обществе: трудоспособности, бытовых, социальной активности.



Статистика заболеваемости инсультом в России выглядит пугающе. В стране проживает более миллиона человек, перенесших инсульт, и ежегодно врачи регистрируют еще 450 случаев. Даже по этим цифрам понятно, что не все пациенты переживают приступ. Более половины тех, кому удалось выжить, становятся инвалидами. Чтобы вернуть человеку способность к полноценной жизни, необходима долгая реабилитация. И в борьбе за здоровье все средства хороши, в том числе и те, что у каждого из нас сегодня под рукой — мобильные технологии. MedAboutMe выяснял, чем могут помочь смартфоны людям, перенесшим инсульт.Собственно, инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения. При ишемическом инсульте (80-85% случаев) причиной является тромб или сужение сосуда, в результате чего кровь перестает поступать к участку головного мозга. При геморрагическом инсульте (15-20% случаев) сосуд рвется и происходит кровоизлияние в ткани мозга.Последствия инсульта зависят от того, где произошло нарушение кровоснабжения мозга. Чаще всего развиваются нарушения подвижности — от слабости в конечностях и утраты их чувствительности до их полного паралича. Часто отмечается ухудшение зрения и речи с одной стороны тела — это зависит от того, с какой стороны мозга развился инсульт. Если повреждения находятся в области центров координации движений и ориентации в пространстве, то походка пациента становится шаткой, он страдает от нарушения равновесия, рвоты и головокружений.В целом, в остром периоде болезни три четверти пациентов страдают от двигательных нарушений, у половины стойкие нарушения движения сохраняются и через полгода после приступа. Практика показывает, что 7-11% пациентов страдают от нарушений тазовых функций (недержание мочи, потеря контроля над кишечником), треть не в состоянии самостоятельно одеться, еще столько же нуждаются в помощи при приеме пищи, половина инсультных больных через полгода не может самостоятельно принимать ванну, каждый пятый не может перебраться с кровати на стул, а 15% не умеют ходить без помощи. Наконец, нередко развиваются не только такие расстройства психики, как депрессия и тревожность, но и нарушения когнитивных функций (мышление, память, логика, способность к концентрации внимания и др.).Почему вообще врачи считают, что возможно реабилитировать человека, который после инсульта полупарализован, еле говорит и не способен себя обслуживать? Расчет делается на пластичность нервной системы человека.Процессы регенерации поврежденных тканей мозга начинаются уже на 9-е сутки после инсульта. Уже на 3-й неделе после инсульта у большинства пациентов отмечается «растормаживание» ранее «молчащих» нейронов и образование новых связей между ними в тканях мозга. Практически мозг создает заново утраченные из-за инсульта «пути» передачи импульсов. Отек мозга полностью исчезает через месяц с момента развития заболевания.Врачи утверждают, что самый активный период приходится на первые три-шесть месяцев после приступа. В это время нужно приложить все возможные усилия по реабилитации пациента — и эффект будет максимальным. Постепенно возможности для реабилитации уменьшаются, но даже через год не следует оставлять попыток помочь человеку восстановиться.Выделяют три основных направления реабилитации постинсультных больныхВ 2015 году компания AdWatch Isobar сообщила о создании мобильного приложения I.am.here в комплекте с нейрокомпьютерным интерфейсом (BCI). Набор датчиков наподобие тех, что используются для снятия энцефалограммы, позволяет узнать, что творится в голове у парализованного после инсульта пациента. Полученные сигналы мозга расшифровываются при помощи приложения и переводятся в понятные ухаживающим за больным формулировки. Полноценного диалога не получится, но верно определить эмоциональное состояние пациента при помощи приложения можно.Нарушение когнитивных функций приводит к тому, что люди, перенесшие инсульт, нуждаются в дополнительном контроле со стороны по поводу приема таблеток и проведения других мероприятий, жизненно важных для их здоровья. На помощь придут разнообразные напоминалки о времени приема лекарств, а также семейные органайзеры — приложения, позволяющие контролировать не только свое время, но и режим другого человека.Приложение, которое будет напоминать о необходимости принять таблетку. Данная программа также позволяет вводить данные последних обследований и отслеживать прогресс в выздоровлении и создавать отчеты для врача. Она напомнит приобрести новую упаковку препарата, когда прежняя подойдет к концу.Это приложение представляет собой семейный календарь, позволяющий выводить как расписание приема лекарств и занятий только для пациента, так и для членов семьи, которые должны подстраиваться под него.Для возвращения пациента после инсульта в общества, восстановления его социальных функций жизненно важно общение с ним. Иногда это оказывается довольно сложным мероприятием, если у человека нарушена речь и имеются двигательные расстройства. Тогда на помощь придут мобильные приложения, позволяющие обмениваться пиктограммами или картинками. Следует добавить, что в Европе и США популярностью пользуются мобильные приложения на английском и других языках, которые предлагают пациентам с афазией разнообразные тренировочные упражнения. Но, к сожалению, русскоязычных вариантов таких приложений пока нет.Это российская разработка, которую можно использовать для людей с нарушениями письма и речи, то есть не только для инсультных пациентов, но и для общения с людьми, страдающими ДЦП, аутизмом и синдромом Дауна. Обширный выбор пиктограмм позволяет складывать развернутые подробные сообщения.Приложение, также созданное для общения с людьми, страдающими афазией или иными проблемами с речью (постинсультное состояние, аутизм, ДЦП). По сути, это словарь из картинок, которые можно подгружать самому. Картинку можно выбирать из пары предложенных, отвечая да или нет.Инсульт нередко влияет на зрение — люди перестают различать окружающие их предметы или видят их настолько плохо, что ощущают себя неуверенно. Для компенсации таких нарушений разработаны приложения для идентификации объектов окружающего мира, действующие как лупа — они позволяют увеличивать текст, используя камеру смартфона как увеличительное стекло. В этот перечень входят «Увеличительное Стекло, Лупа и Фонарик», «Лупа: Smart Magnifier» и др.Как было сказано выше, нарушение способности передвигаться, координировать свои действия и, в частности, использовать мелкую моторику — одно из основных и самых тяжелых последствий инсульта.Целая серия программ, разработанных для восстановления моторики у людей после инсульта. В ходе выполнений заданий пациент тренирует ловкость, скоординированность действий, силу мышечных реакций и др. Приложение позволяет отслеживать прогресс пациента, так что дополнительно выполняет и мотивационные функции, а также дает возможность предоставить отчет для врача.Реабилитация больных, перенесших инсульт — многомесячный процесс, требующий сил как от самого пациента, так и от людей, ухаживающих за ним. Следует понимать, что залог успеха — в регулярности выполнения упражнений, будь то физиотерапия или работа с мобильными приложениями. Пускай сессии будут короткими, но заниматься следует каждый день.