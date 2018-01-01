Ученые назвали неожиданные полезные свойства яиц

Оказывается, они уменьшают стресс и волнение.Полезные свойства куриных яиц не раз ставились под сомнение. Как только не клеветали на этот, как теперь доказано, уникальный по своему составу продукт.Эксперты собрали результаты последних исследований о пользе куриных яиц для человеческого организма. Выяснилось, что 2–3 яйца — это оптимальная суточная норма.Ваш мозг под защитой холинаФосфолипиды, обеспечивающие нормальную коммуникацию клеток головного мозга, состоят из холина. Клинически доказано, именно этот витамин является важнейшим строительным материалом мозга. При потреблении 2 куриных яиц в день в организм поступает достаточное количество этого питательного вещества. Дефицит холина ведет к снижению памяти.Зрение сохраняется благодаря лютеинуНовые исследования показали, что куриные яйца содержат большое количество лютеина. Это вещество отвечает за ясное и острое зрение. При его дефиците накапливаются разрушительные изменения в тканях глаза и необратимо ухудшается зрение.Витамин D помогает кальцию усваиватьсяЕсли предложить человеку выбор: выпить ложку рыбьего жира или съесть вареное яйцо — подавляющее большинство предпочтет второе. Особенно если узнает, что содержание витамина D одинаково в обоих случаях. Более того, учеными вынесено решение о возможности увеличения количества содержания витамина в яйцах путем вскармливания куриц специальными добавками.Витамин D помогает кальцию лучше усваиваться и укреплять кости и зубы человека.Комплекс витаминов группы B защищает кожу, волосы, а также печеньБиотин, витамин В12, а также усвояемый питательный белок способствуют укреплению волос и кожи. Фософолипиды, содержащиеся в курином яйце, способствуют выведению токсичных веществ из печени.Уменьшается риск сердечно-сосудистых заболеванийВопреки прежним мнениям, новые исследования доказали, что холестерин из яиц уравновешен фосфатидами, поэтому не вреден для человека. Он же тормозит собственную выработку холестерина организмом. Также в яйцах содержатся кислоты омега-3, которые снижают уровень триглицерида, что способствует уменьшению риска сердечно-сосудистых заболеваний.Вы постепенно худеетеАмериканские ученые пришли к выводу, что при совмещении низкокалорийной диеты и употреблении куриных яиц на завтрак похудение происходит в 2 раза быстрее. Такой завтрак насыщает на продолжительный период, что позволяет уменьшить количество потребляемой еды за день.Снижается риск онкологических заболеванийХолин, так необходимый мозгу, также уменьшает вероятность онкологических заболеваний. По итогам исследований, у женщин, в чей ежедневный рацион в подростковом возрасте входили яйца, на 18 % снизился риск развития рака молочной железы.Полезно при планировании детейВитамины группы B также принимают участие в формировании половых гормонов. Витамин B9 имеет другое название — фолиевая кислота. С его помощью образуются красные кровяные тельца, формируется нервная трубка плода, снижается риск задержки умственного развития ребенка. Поэтому B9 так необходим женщинам в период планирования беременности. В 1 курином яйце содержится 7,0 мкг витамина.Замедляется процесс старенияОб этом свидетельствуют исследования нидерландских ученых. У 87 % женщин от 35 до 40 лет исчезли пигментные пятна, подтянулась кожа, а у мужчин заметно сгладились мелкие морщинки вокруг глаз.