Пять пищевых добавок, которые на самом деле не так опасны

Пищевая промышленность развивается быстрыми темпами. В погоне за выручкой производители используют пищевые добавки — красители, ароматизаторы и консерванты, которые продлевают срок годности продуктов. Как правило, такие добавки опасны для здоровья, но иногда дискуссии вокруг некоторых из них преувеличены.Эксперты составили подборку из пяти пищевых добавок, которые все считают вредными: на практике они не так уж и опасны для здоровья человека.Глутамат натрия — самая популярная и известная пищевая добавка, которую считают опасной. Считается, что глутамат натрия провоцирует ожирение и онкологические заболевания. Но мало кто знает, что глутамат натрия в естественном виде присутствует в белковых продуктах: сыре, молоке, мясе. Это соль аминокислоты, из которой строятся белки.Добавка, полученная искусственным путем, мало отличается по составу от натурального глутамата натрия, а значит, не наносит организму особого вреда. Но факт остается фактом: в сочетании с белками и жирами глутамат натрия усиливает их вкус и делает еду вкуснее. Чаще всего опасения по поводу глутамата связаны с тем, что его добавляют в состав вредных продуктов: фастфуда, быстрых супов и лапши.Е471 — это эмульгатор. В пищевой промышленности его используют, чтобы исправить консистенцию того или иного продукта: повысить вязкость, желейность. Эмульгатор Е471 также замедляет процесс испарения жидкостей и изменения их цвета, тем самым продлевая срок годности продуктов.Е471 чаще всего добавляют в глазированные десерты, взбитые сливки, кондитерские крема, мороженое, майонез, маргарин и макароны. Эмульгатор обвиняют в том, что он нагружает печень и приводит к ожирению. На самом деле это не совсем так: добавку производят из избытка глицерина и растительных жиров. Дополнительный аргумент в пользу эмульгатора: он разрешен в европейских странах.Е951 — популярный подсластитель, который имеет и другие названия: Аспартам, Аспамикс, Нутрасвит, Свитли. Это синтетический заменитель сахара, который используется в различных продуктах питания: жевательной резинке, прохладительных напитках, йогуртах, конфетах, пастилках от кашля.Раньше Е951 считали вредной добавкой и подозревали в том, что он провоцирует болезнь Альцгеймера, нарушения гормонального фона и развитие онкологических заболеваний. В результате исследований этот тезис был опровергнут: доказано, что синтетический заменитель не приносит вреда здоровью.Е110 — краситель желтого цвета, который в пищевой промышленности называют "Солнечный закат". Он встречается в различных продуктах питания: шоколаде, карамели, мармеладе, рыбных консервах, восточных пряностях и других.В пищевой промышленности также популярна пищевая добавка Е425 (конжак, конжаковая мука, коньяк). Стабилизатор придает продуктам вязкость и благоприятно влияет на их консистенцию. Добавка входит в состав джемов, варенья, желе, начинки для сладостей, сливок, сыров и консервов. Она особенно популярна в Японии: там ее добавляют в супы и другие блюда.Исследования показали, что желеобразная добавка Е425 не просто безопасна для здоровья, но даже приносит пользу организму.