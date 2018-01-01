Назван полезный продукт для гипертоников
Ученые выяснили, что чечевица может противостоять повышенному артериальному давлению. Удивительное исследование с участием лабораторных крыс показало, что этот продукт, который активно используется в карри и супах, снижает показатели давления, которые плавно увеличиваются по мере старения. Повышенное артериальное давление или гипертония является тихим убийцей, поскольку довольно часто оно не проявляет себя никакими симптомами. Но именно гипертония приводит к инсультам, инфарктам и сердечной недостаточности. Только в Англии на покупку разного рода лекарств против гипертонии государство расходует свыше миллиарда фунтов ежегодно.
И вот теперь ученые из Университета Манитобы обнаружили значительно более доступный по стоимости способ противостояния повышенному артериальному давлению. Оказалось, что употребление в пищу чечевицы восстанавливает здоровье кровеносных сосудов, что положительно сказывается на показателях давления. Сами авторы исследования называют полученные ими результаты поразительными. Оказалось, что чечевица улучшает приток крови к конечностям крыс, страдающих от болезни периферических артерий. Также этот продукт эффективно блокирует скачки артериального давления, которые наблюдаются почти у каждого четвертого жителя России.
МедикФорум напоминает, что в январе этого года другая группа исследователей из Scripps University в США пришла к выводу о том, что чечевица нарушает эффект лечения рака груди. Эксперты выяснили, что в этом продукте содержится эстрогеноподобные компоненты, которые снижают результативность определенной терапии рака.
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