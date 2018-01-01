Назван полезный продукт для гипертоников

Включение доступной по стоимости чечевицы в повседневные блюда может стать отличным способом лечения гипертонии. К такому выводу пришли исследователи из Канады.Ученые выяснили, что чечевица может противостоять повышенному артериальному давлению. Удивительное исследование с участием лабораторных крыс показало, что этот продукт, который активно используется в карри и супах, снижает показатели давления, которые плавно увеличиваются по мере старения. Повышенное артериальное давление или гипертония является тихим убийцей, поскольку довольно часто оно не проявляет себя никакими симптомами. Но именно гипертония приводит к инсультам, инфарктам и сердечной недостаточности. Только в Англии на покупку разного рода лекарств против гипертонии государство расходует свыше миллиарда фунтов ежегодно.И вот теперь ученые из Университета Манитобы обнаружили значительно более доступный по стоимости способ противостояния повышенному артериальному давлению. Оказалось, что употребление в пищу чечевицы восстанавливает здоровье кровеносных сосудов, что положительно сказывается на показателях давления. Сами авторы исследования называют полученные ими результаты поразительными. Оказалось, что чечевица улучшает приток крови к конечностям крыс, страдающих от болезни периферических артерий. Также этот продукт эффективно блокирует скачки артериального давления, которые наблюдаются почти у каждого четвертого жителя России.МедикФорум напоминает, что в январе этого года другая группа исследователей из Scripps University в США пришла к выводу о том, что чечевица нарушает эффект лечения рака груди. Эксперты выяснили, что в этом продукте содержится эстрогеноподобные компоненты, которые снижают результативность определенной терапии рака.