8 признаков того, что вам необходим детокс

Детокс — это система питания, направленная на очищение организма от шлаков и токсинов. Другими словами, это радикальная "чистка" вашего тела для здоровья кожи, волос и организма в целом.Если вы не уверены, подходит ли вам такая система питания, эксперты предлагают ознакомиться с явными симптомами срочной необходимости детокса."Подсели" на сладкое и можете отказаться от фастфуда, хотя сами понимаете, что такое питание ни к чему хорошему не приведет? Непреодолимые вкусовые пристрастия — главный признак того, что вам нужен детокс.Очистить рецепторы и избавиться от тяги к вредной пище поможет простая детокс-диета, основанная на принципах правильного питания, — например, недельное сыроедение или вегетарианство.Если вы, несмотря на два крепких эспрессо прямо с утра, все никак не можете проснуться и засыпаете буквально на ходу, это значит, что ваш организм нуждается в "перезагрузке".Постоянная усталость накапливается в том числе из-за поздних ужинов, сбивчивого режима дня и хаотичных приемов пищи. Если вы хотите снова стать бодрыми и энергичными, вам поможет любая витаминная детокс-диета. Мы рекомендуем попробовать детокс на желтых фруктовых и овощных смузи — это эффективное средство против усталости.Прыщи, угри, нездоровый цвет лица и тусклая кожа — в первую очередь результат неправильного питания. Если ухаживающая косметика не дает желаемого результата, попробуйте устроить себе кратковременный детокс.Рекомендуем попробовать жидкую-детокс диету: она способствует эффективному очищению организма от шлаков, позволяя при этом питаться сбалансированно.Проблемы с желудочно-кишечным трактом (в особенности — расстройство желудка) — недвусмысленная просьба организма пересмотреть ежедневный рацион.Чтобы устроить "большую чистку" своему желудку и наладить пищеварение, включите в меню больше продуктов, богатых клетчаткой. Так вы очистите кишечник от шлаков и токсинов.Если вы набрали несколько лишних килограммов за праздники или выходные, детокс может помочь вернуть прежний вес, а заодно очистить организм и приобрести привычки здорового питания.Кстати, весна — самое подходящее время, чтобы привести себя в форму. Составьте диетическое меню из лучших сезонных детокс-продуктов и ограничьте себя в жареных, слишком соленых и сладких блюдах.Апатия, лень и плохое настроение могут быть следствием неправильного питания. Лучший способ отказаться от вредной пищи — устроить "разгрузочные дни".Попробуйте включить в свой рацион оранжевые смузи: фрукты и овощи такого цвета положительно влияют на самочувствие, заряжают энергией, а еще возвращают тонус и прекрасное настроение.Вам точно нужен детокс, если последнее время вы начали переедать. Еда — самый простой способ избавиться от негативных эмоций и чувства дискомфорта, но, увы, переедание оборачивается не только лишним весом, но и проблемами со здоровьем.Устроив себе кратковременный детокс, вы "успокоите" свой желудок и начнете питаться умеренно и сбалансированно, а заодно подтяните физическую форму.Вы могли заметить, что после праздничных застолий у вас появляются проблемы со здоровьем и иммунитет ослабевает. А все из-за вредной пищи и алкоголя, токсично влияющих на организм.Если вы хотите меньше болеть, витаминная детокс-диета поможет вам настроиться на нужный курс. Выбирайте здоровую натуральную еду, богатую полезными веществами, пейте много воды и откажитесь от токсичных продуктов.