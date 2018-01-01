10 признаков проблем с почками

Постоянное чувство усталости может быть признаком почечной недостаточности. У этой проблемы есть и ряд других симптомов, о которых мало кто знает.Почки вырабатывают гормон эритропоэтин, который сигнализирует о том, что нужно производить красные кровяные клетки, переносящие кислород. Сокращение уровня гормона означает падение концентрации кислорода в мышцах, мозге, что выливается в анемию. Итог – усталость.Из-за анемии также человек может жаловаться на то, что постоянно мерзнет, хотя другим людям вокруг не холодно.По этой же причине и вследствие повышенной выработки жидкости в организме возможно появление одышки – даже при небольших физических нагрузках.К тревожным симптомам проблем с почками относятся слабость и головокружение. Эти симптомы могут указывать на наличие анемии.Снижение памяти и концентрации – тоже симптомы проблем с почками и анемии. Так как из-за этих проблем страдает кровообращение, мозг не получает достаточного количества кислорода, что и приводит к проблемам с памятью.Зуд тоже может быть следствием неспособности почек нормально отфильтровать токсины из крови.Иногда на фоне скопления отходов жизнедеятельности в крови (уремия) еда может на вкус напоминать метал; появляется тошнота и рвота. Это приводит к снижению аппетита и потере веса. Притом в дыхании человека ощущается аммиак.Отечность в руках, ногах, отекшее лицо, увеличение или сокращение объема мочи, - вот симптомы, говорящие о необходимости обратиться к врачу. Такие отеки, как правило, появляются в результате задержки воды в организме.Изменение привычного графика мочеиспускания (к примеру, приходится чаще вставать ночью) в некоторых случаях тоже может указывать на проблемы с почками.По словам специалистов, нередко при поражении почек моча становится бледной и при мочеиспускании человек ощущает повышенное давление, что затрудняет сам процесс. Моча бывает и темной, иногда с кровью. Пена в моче говорит о повышенном уровне белка, что является однозначной аномалией.