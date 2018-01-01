Бруксизм не имеет ничего общего с гельминтозом

Многие думают, что бруксизм, который проявляется скрежетом, стуками зубами, чавканием во сне – связан с гельминтозом – поражением паразитарными червями. На самом деле между бруксизмом и червями нет ничего общего.В основе проявления бруксизма может лежать целый комплекс различных причин, а сам бруксизм считается отдельной разновидностью нарушений сна.По мнению специалистов, у бруксизма могут быть как психологические причины (такие как стрессы, перенапряжение), так и неврологические (нарушения деятельности центральной и периферической систем, которые приводят к неврологическим и двигательным расстройствам).К бруксизму могут приводить и стоматологические проблемы: есть мнение, что бруксизм в некоторых случаях может быть последствием отклонений в строении и функционировании зубочелюстной системы: аномалии зубов, неправильный прикус, а также некачественное лечение зубов, плохо подобранные брекет-системы или зубные протезы и так далее.Есть и целый ряд других проблем, которые могут приводить к бруксизму, однако выяснить их может специалист. Пациентам, страдающим бруксизмом, реко