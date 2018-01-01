Ни одна зубная паста не способна укрепить эмаль
При кариесе эмаль разлагается под действием ферментов бактерий, но иногда механическая эрозия приводит к тому, что дентин обнажается и зуб становится чувствителен к горячему, холодному и прикосновениям. «Одна из причин открытия дентина и возникновения чувствительности – эрозия эмали, которая происходит, когда мы чистим зубы. Поэтому для нашего исследования мы выбрали те зубные пасты, которые обещают бороться с эрозией или с чувствительностью», – поясняет Самира Елена Жоау-Сауза (Samira Helena Jo?o-Souza), один из авторов исследования.
Ученые подвергли человеческие зубы, пожертвованные стоматологической клиникой, пяти циклам чистки с использованием девяти паст популярных в Европе и Бразилии марок с «антиэрозионными» или «снижающими чувствительность» свойствами и одной контрольной пасты, и измерили потерю вещества эмали. Выяснилось, что все протестированные пасты так или иначе способствуют потере вещества эмали и ни одна не защищает от эрозии и истирания. Более того, разница между пастами разных марок оказалась такой же незначительной, как и разница между «защитными» пастами и контрольной.
Зубная паста должна использоваться по назначению – служить слабым абразивным реагентом и помогать удалять с зубов остатки пищи, а также обеззараживать поверхность зубов и десен. Но ее нельзя использовать как лекарство, в том числе как лекарство от эрозии эмали или повышенной чувствительности зубов, отмечают авторы статьи. По словам Жуау-Саузы, защитить от потери эмали может только соблюдение трех правил: своевременное посещение стоматолога, регулярная гигиена зубов и режим питания. Полагаться на защиту зубной пасты, по словам ученых, нельзя.
Результаты тестов ученые опубликовали в журнале Scientific Reports.
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