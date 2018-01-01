Холестерин оказался полезным против рака

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Американские ученые из Университета Тафтса сделали открытие, которое может полностью изменить привычное представление о холестерине как о вредном для здоровья веществе.Холестерин обычно упоминается в связи с опасностью для организма. Не раз утверждалось, что с холестерином связан неблагоприятный процесс закупорки вен и артерий, повышающий риск сердечно-сосудистых нарушений, включая инсульты и инфаркты. Новая работа показала: отказ от холестериновой пищи чреват развитием опасных болезней.Сотрудники медицинского центра Университета им. Тафтса в Бостоне обнаружили любопытную зависимость между уровнем холестерина в крови и риском возникновения раковых опухолей. Оказалось, что низкое содержание вредного, казалось бы, холестерина в реальности увеличивало риск развития онкологических заболеваний.Специалисты проанализировали данные более 600 пациентов добровольцев: 400 человек из них были здоровы, более 200 имели онкологический диагноз. Учеными были учтены возраст и пол, а также наличие вредных привычек у добровольцев.В результате медики обнаружили одну общую для пациентов с онкодиагнозом черту: у большинства из них до обнаружения врачами опухоли годами наблюдались устойчиво низкие уровни содержания холестерина в организме.«Мы заметили, что низким было не только содержание липопротеинов низкой плотности -переносчиков плохого холестерина, но и липопротеинов высокой плотности, являющихся молекулами хорошего холестерина. В здоровой группе такой зависимости не было», - рассказали авторы.В то же время ученые отметили, что полученные ими данные еще требуют дальнейшей проверки. По их словам, пока ни в коем случае нельзя утверждать, что высокое содержание холестерина в крови – это признак здоровья.