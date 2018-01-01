Эти признаки говорят о том, что вам не хватает калорий

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Иногда диеты могут привести к нехватке калорий.Резкое уменьшение употребляемых калорий – распространенная схема при похудении. Но если небольшое их урезание может быть полезным, то при попытках быстро сбросить лишний вес может серьёзно нарушить ваш метаболизм и привести к нарушению работы пищеварительных органов. Как понять, что то количество, которое вы употребляете – не пагубно для вашего организма? Ниже – главные признаки, после выявления которых пора серьезно пересмотреть свой рацион.Причина 1. Вы сильно устаетеКалории – это энергия. Если вы чувствуете усталость намного раньше, чем обычно, или если вам стало сложно просыпаться и вставать с постели даже после восьмичасового сна, очевидно, вы употребляете слишком мало пищи в течение дня.Причина 2. Ваши тренировки стали изнуряющимиДля того, чтобы тренировка была эффективной, важно накануне нее подкрепиться. Это дает энергию, которая нужна не только вам, но и мышцам. Если вы замечаете, что к середине тренировки у вас вообще нет сил, вы не можете работать с весом и не потеете, пересмотрите свое питание до и после тренировки.Потребление некоторых углеводов перед тренировкой и комбинация белков и углеводов после нее будет способствовать восстановлению организма и позволит вашему телу построить качественные и красивые мышцы.И да, вы наконец-то увидите результаты, которых возможно, долго не было видно.Причина 3. Вы не можете сконцентрироватьсяЕсли вам тяжело сконцентрироваться – это еще один «звоночек», свидетельствующий о том, что вы голодаете. Обезжиренный йогурт на завтрак вряд ли поможет вам быть в тонусе на утренней встрече. А вот если добавите к нему немного орехов, сил прибавится в разы. Идеальным завтраком считается тот, в котором присутствуют белки, сложные углеводы и жиры. Например, яйцо на цельнозерновых тостах.Причина 4. Вы всегда голодныЕсли вы постоянно голодны и раздражительны, это вполне можно считать признаком недостаточного употребления калорий. Опять же, ваша цель – обеспечить ежедневный баланс белка, сложных углеводов и правильных жиров. Тогда вы будете энергичны, а фигура от этого ничуть не пострадает.Причина 5. Ваш вес стоит на местеРезкое уменьшение количества калорий ваш организм может воспринять как сигнал о том, что вы в экстренной ситуации (например, где-то в пустыни). Ему непонятно, что вы просто хотите привести себя в форму. Поэтому он включает «режим голодания», запасаясь каждой поступающей калорией. Это усложняет процесс похудения, потому что метаболизм замедляется. Если вы не теряете вес при, скажем, 1400 калориях в день, попробуйте увеличить их до 1600 калорий, и через пару недель проследите динамику в изменении веса.Причина 6. Изменения в циклеИз-за недостатка калорий ваш уровень гормонов может меняться, что повлечет за собой сбои в цикле. Именно поэтому сбалансированное питание так важно. Если у вас пропали месячные на месяц (и вы не беременны), или наоборот слишком часто идут – это явный сигнал того, что что-то идет не так. Обязательно посетите своего доктора.