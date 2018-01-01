Врачи назвали основные симптомы рака, о которых стоит помнить

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Нужно тщательно следить за своим организмом.Онкологи рекомендуют каждому человеку тщательно следить за собой и наблюдать, нет ли каких-либо изменений, потому как именно они указывают на рост и деление раковых клеток в организме. Естественно, на выздоровление имеет больше шансов тот, кто не оттягивал поход к врачу и обратился в медучреждение сразу, когда заметил, что появились странные симптомы.Об этом постоянно говорят онкологи, но по какой-то неизведанной причине их слушают не все.Чтобы еще до приема у врача вы могли заподозрить что-то неладное, врачи обозначили перечень самых ранних возможных симптомов рака, на которые практически никто и никогда не обращает своего внимания:1. Кашель, который мучает вас не первую неделю, должен насторожить. Особенно следует беспокоиться курильщикам и тем, кто в мокроте обнаружил кровь.2. Повышенная температура тела может свидетельствовать о разных видах рака, если вы отмечаете ее ежедневно в течение 1-2 недель и при этом не наблюдаете дополнительных симптомов, которые могли бы указать на другие заболевания.3. Затрудненное или болезненное глотание слюны и пищи. Этот симптом может указывать как на банальную простуду и грипп, так и на рак пищевода либо горла.4. Кровотечение у женщины, не имеющее отношения к менструации, это повод незамедлительно пройти обследование у гинеколога.5. Похудение. Нередко онкобольные люди на начальной стадии заболевания даже радуются тому, что безо всяких усилий им удается худеть. Но на самом деле, в ближайшем будущем таких людей ждет горькое разочарование в виде страшного диагноза.6. Кровянистые сгустки в каловых массах и моче. В обоих случаях данный симптом не указывает со 100%-й вероятностью на рак, но может указать на открытую язву желудка или 12-перстной кишки, геморрой, инфекцию мочевыводящих путей и так далее. В любом случае срочный поход к врачу крайне желателен.7. Затрудненное мочеиспускание нередко является ранним симптомом рака простаты, так что при первом же его появлении стоит немедленно обратиться к медикам за квалифицированной помощью