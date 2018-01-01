Названы самые полезные для здоровья виды сыра

Употребление этих сыров полезно для организма.Сыр приятен на вкус, он хорошо утоляет голод и незаменим во многих рецептах. Разве можно себе представить пасту без натертого сыра? Или пироги без поджаренного сыра? Этот молочный продукт дает организму кальций, протеины, аминокислоты (в том числе триптофан).Поэтому его рекомендуют есть в любом возрасте. Но… в мире нет совершенства. Несовершенен и сыр, в нем обычно слишком много калорий и много соли. Поэтому есть его нужно с умеренностью.Если же есть сыр в меру, конечно, он полезен для здоровья. И тем полезнее, чем он более натурален и меньше переработан. Скажем, содержание соли в сыре часто зависит не столько от вида сыра, сколько от производителя.Когда мы «садимся на диету», мы обычно стараемся не включать в нее сыр, поскольку это калорийный продукт, содержащий довольно много соли.Но есть и полезные сыры, которые не повредят здоровой, сбалансированной диете (разумеется, включать в диету их нужно в ограниченном количестве). Рекомендуется употреблять такие сыры:1. РикоттаВ сыре рикотта содержится большое количество протеинов, витаминов А и В, а также цинка. Он содержит очень малый процент жира в сравнении с другими сортами, и в нем мало соли.Рикотту готавят из молочной сыворотки. Этот сыр имеет зернистую структуру, он белого цвета и очень приятен на вкус. Его можно использовать в приготовлении салатов и сладких десертов. В Италии его часто добавляют в пасту.2. Пекорино РоманоЭто тоже очень полезный сыр, его изготавливают из овечьего молока. Это соленый сыр, относящийся к категории твердых сыров. Родиной его является центральная столичная область Лацио (Италия).Этот сыр часто используют при приготовлении соусов и едят в поджаренном виде. В натертом виде его добавляют в пасту. Он более соленый, чем другие виды сыра пекорино (тосканский и сардинский).3. Зернистый творогЗернистый (зернёный) творог — разновидность творога пониженной жирности. Представляет собой творожное зерно, смешанное со свежими, чуть подсоленными сливками.Он имеет несколько разновидностей: кремообразный, взбитый, без соли, без лактозы.Содержит много протеинов и других нутриентов, таких как кальций, селен и фосфор. В чашке зернистого творога содержится 28 граммов протеинов. Он особенно полезен для тех, кто старается избавиться от лишнего веса.4. ПармезанОчень полезен также еще один сыр из Италии, точнее, из ее Пармской области (отсюда и его название). Это твердый сыр с ломкой текстурой. Коровы, которые дают молоко для пармезана, пасутся на специальных лужайках. В их рационе только свежая трава, сено изерно. Вызревать этот сыр должен не менее года, а лучше 2-3 года.Многие считают, что пармезан едят только с пастой и супами, но это не совсем так. Его можно есть и перед основной едой и на десерт. Можно сочетать этот сыр с ветчиной и фруктами.В Италии его особо рекомендуют беременным женщинам, пожилым людям, детям и спортсменам. Пармезан усваивается организмом гораздо лучше, чем другие сыры.5. ЧеддерЛюди, страдающей непереносимостью лактозы, не могут есть многие молочные продукты, в том числе многие сыры. Но зрелые сыры, такие как чеддер, содержат мало лактозы. При частичной непереносимости лактозы их вполне можно есть.6. ФетаЭто сыр делают из овечьего и козьего молока. Он имеет консистенцию плотного творога, вкус сыра солоноватый, с нежной молочной кислинкой.Настоящий сыр фета производится в Греции, но в продаже есть и турецкий, болгарский, румынский, датский сыр фета вполне приличного качества.Его обычно включают в состав салатов с оливковым маслом, помидорами и огурцами. В летнее время такие салаты очень популярны во многих средиземноморских странах.7. ПанелаЭтот мягкий белый сыр из пастеризованного коровьего молока — один из самых полезных. Нарезав маленькими кусочками, его обычно подают перед основным приемом пищи.Панела хорошо поглощает другие запахи, например, чеснока. В нем много протеинов.Лучше выбирать такой сыр с меньшим содержанием соли и жиров.