Как правильно сочетать продукты: правда и мифы

Система раздельного питания уже не первый год считается одной из самых популярных диетологических практик. Неудивительно, что за это время она успела обрасти мифами.Эксперты решили разобраться, так ли опасны некоторые сочетания продуктов, как принято считать, и что делать тем, кто не привык относиться к приему пищи как к точной науке.Система раздельного питания стала известной благодаря американскому натуропату Герберту Шелтону и врачу Уильяму Говарду Хею. Свое название она получила в честь Хея: оригинальное название этой диетической концепции — The Hay Diet (в переводе с англ. — "диета Хея").Раздельное питание основано на правильном сочетании пищевых продуктов: к примеру, нельзя сочетать углеводы с кислой пищей, жиры с белками, крахмал с сахаром и т.д.Хотя современные специалисты-диетологи настроены к раздельному питанию довольно скептически, исследования его принципов проводятся до сих пор.Ученые утверждают, что концепция раздельного питания не учитывает выработанную тысячелетиями привычку людей употреблять продукты смешанного состава. Поэтому здоровым людям переходить на раздельное питание не имеет смысла. Исключение составляет только индивидуальная ферментная непереносимость и болезни кишечника.Если вы хотите получить максимум пользы от продуктов, которые входят в ваш рацион, имеет смысл комбинировать только некоторые из них, чтобы не "потерять" содержащиеся в них витамины, минералы и другие полезные вещества.К примеру, усвоению железа способствует витамин С, а кальций, наоборот, препятствует этому. Значит, мясо в сочетании с молочными продуктами, богатыми кальцием, есть нежелательно.Нежелательные пищевые комбинации не вредят организму, а только препятствуют усвоению определенных микроэлементов или витаминов. Чтобы получать максимум пользы от продуктов, подвергайте их минимальной термической обработке.Например, бланшируйте или готовьте на пару зеленые овощи, а еще выбирайте для своего меню только свежие продукты и готовьте их в тот же день, избегая длительного хранения.В системе раздельного питания есть общепринятая схема сочетаемости продуктов. Вся еда делится на три категории: белковые продукты (мясо, рыба, яйца, орехи, бобовые), "живые" продукты, не подвергающиеся термической обработке (зелень, некрахмалистые фрукты и овощи, ягоды), а также углеводы. Считается, что удачными комбинациями являются "белки + овощи или фрукты" и "овощи или фрукты + углеводы".Даже если вы не уверены в научном подходе концепции правильного питания, некоторые группы продуктов не стоит сочетать по той простой причине, что это может навредить вашей фигуре и вызвать вздутие живота. Мы имеем в виду тяжелые сочетания "белки + углеводы" и "растительные белки + животные белки".Есть продукты, которые плохо сочетаются абсолютно со всем, и поэтому лучше употреблять их по отдельности. Во-первых, это молоко, которое мешает усваиваться другим продуктам и препятствует всасыванию полезных веществ в кишечник. Во-вторых, это сладкие плоды: фрукты, дыня, арбуз и виноград хороши сами по себе, и лучше не перегружать "гремучими смесями" свою пищеварительную систему.А вот широкую группу молочных продуктов, относящуюся к категории белков, лучше употреблять в умеренном количестве, "оградив" ее от хлеба, сладкого и фруктов. Творог, например, является трудноперевариваемым полноценным белком, поэтому не злоупотребляйте высокоуглеводными топпингами для его приготовления.