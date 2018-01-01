Первые противозачаточные таблетки для мужчин успешно опровобованы на добровольцах

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Противозачаточные таблетки для мужчин, которые не вызывают проблем с эрекцией, успешно прошли первые клинические испытания. Об этом заявили врачи на конгрессе Эндокринного общества в Чикаго.«Несмотря на пониженный уровень тестостерона в крови, почти все добровольцы не жаловались на наличие характерных симптомов, связанных с недостатком или избытком этого гормона. Все это невероятный прорыв в разработке противозачаточных таблеток для мужчин. Сейчас мы проводим более длительные испытания для проверки их эффективности», — заявила Стефания Пейдж, биолог из университета Вашингтона в Сиэтле (США).Разработанные ранее таблетки для мужчин или не дают гарантированного результата, или вызывает существенные побочные эффекты, не позволяющими принимать их постоянно. Кроме того, большинство из них вызывает проблемы с эрекцией и серьезные нарушения психики, поэтому ни один препарат так и не получил официального одобрения.Пейдж и ее коллеги уже несколько лет работают над созданием противозачаточных средств на основе двух мужских гормонов – тестостерона и прогестрона. Это вещество, как объясняют ученые, заставляет заготовки половых клеток в семенниках приостановить цикл размножения, что приводит к постепенному исчезновению взрослых сперматозоидов.Примерно десять лет назад команде Пейдж удалось создать вещество, получившее название DMAU, в котором сочетается действие обоих гормонов. Такие соединения биологи получали и раньше, но практически все были признаны небезопасными по результатам опытов на животных — они вызывали воспаление печени и вымывались из организма слишком быстро.Пейдж и ее коллеги смогли преодолеть этот изъян, объединив молекулу гормонов с длинным «хвостом» жирной кислоты, что замедлило вывод препарата из организма и его накопление в печени.Работу таблетки ученые проверили на группе из ста добровольцев, которые должны были принимать DMAU каждый день в трех разных дозах и сообщать об изменениях в самочувствии. Часть мужчин принимала не реальный препарат, а пустышку, но об этом они узнали только по завершении эксперимента.Как показали опыты, большие дозы DMAU эффективно подавляли размножение сперматозоидов, но не препятствовали работе половых органов и не вызывали других проблем со здоровьем. Единственным негативным эффектом стало то, что участники эксперимента набрали лишний вес и у них повысился уровень холестерина.Сейчас ученые проводят более масштабные эксперименты, в рамках которых несколько сотен мужчин будут принимать таблетки на протяжении четырех и более лет. Если эти опыты завершатся удачно, то DMAU может стать первым противозачаточным препаратом, который будет доступен для мужчин по всему миру.