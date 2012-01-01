Ученые усомнились в пользе рыбьего жира для детей

Журнал PLOS ONE опубликовал результаты нового исследования, проведенного в Великобритании и показавшего, что добавки с рыбьим жиром вряд ли можно считать полезными вопреки популярному мнению.«Благотворное влияние рыбьего жира на поведение детей теперь под вопросом», - резюмировали в статье ученые.Долгое время утверждалось, что рыбий жир необходим детям как источник омега 3 жирных кислот, улучшающих память и навыки чтения. Но эксперимент британских исследователей показал, что ничего такого на самом деле не происходит.Отобрав группу из 376 детей 7-9 лет, испытывавших трудности при обучении чтению, ученые (сотрудники Бирмингемского и Оксфордского университетов) ежедневно давали половине из них рыбий жир в капсулах. Другая половина получала плацебо. Эксперимент длился 16 недель.Результаты испытаний вызвали сожаление у ученых. Выяснилось, что принимавшая рыбий жир группа детей не достигла в своем обучении более высоких показателей, чем плацебо-группа, - хотя изначально именно на это и рассчитывали авторы.Тестирование детей в начале и конце эксперимента наглядно продемонстрировало: навыки чтения и рабочая память как при выполнении домашней работы, так и во время уроков в школе не улучшились из-за приема рыбьего жира.Интересно, что проводившееся в 2012 году исследование той же проблемы показало прямо противоположный результат. Тогда ученые высказались о том, что рыбий жир действительно помогает улучшить результаты в учебе отстающим ученикам младших классов.