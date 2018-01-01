Сосновые шишки для здоровья

Медицина наших дедушек и бабушек даст возможность добиться выздоровления от любого заболевания. Мы просто забыли ту мудрость, какой пользовались предки. Нам надо всего-то, вспомнить то, что забыли. В наше время, болезни повсюду, что нам делать? Как исцелится? Очень просто! Необходимо вернутся к простейшим рецептам лекарств, таких как, травы или другие натуральные медицинские средства.Эксперты рассказали сайту МедикФорум, что для того, чтобы вылечить больные сосуды, надо приготовить настой из шишек. Изготовить и применять просто, область применения широка, противопоказания минимальные. Как готовить? Давайте смотреть.Для изготовления настоя необходимо добыть молодые шишки сосны, помыть и продлено разрезать. Сложить в стеклянную банку и залить шишки спиртом, чтобы он полностью их покрыл. Положить в шкафчик или другое место, где темно и сухо. Настой будет готов приблизительно через 21 сутки или возможно раньше. Каждый день при настаивании, микстуру нужно взбалтывать. По истечении определенного времени, настой процедить и принимать дважды в день.Дозировку необходимо определить самому. Но не более 10 грамм в сутки. Снадобья на спирту, зная это, необходимо быть осторожным. Запрещено использовать тем, кто болеет гепатитом, ну и всем кому алкоголь противопоказан. Настой даст возможность излечить сосуды, снизить давление. Также он обладает множеством других полезных свойств.