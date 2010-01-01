Мур-мур-терапия. 10 минут с кошкой могут заменить таблетку?

О благотворном влиянии мурлыканья на человека говорят давно. Многие верят, что оно влияет на скорость заживления у человека различных травм, а также избавляет от стресса и отдышки. Но что именно происходит в организме, когда мы слышим мурлыканье? Ксения выяснила это во время эксперимента, в котором участвовали 20 добровольцев - 10 ­юношей и 10 девушек.«Исследование мы проводили с помощью аппаратно-диаг­ностического комплекса. Все показатели рассчитывались компьютером, - рассказывает Ксения. - В первом эксперименте испытуемым замеряли сердечный ритм, давление, делали ЭКГ. Почти у всех верхний показатель был несколько выше нормы. Затем на участников надевали наушники, в которых звучало мурлыканье, и в то же время на монитор компьютера выводились фотографии котов. Сеанс продолжался 10 минут».Кстати, фото животных отбирали на кафедре психологии - 50 изображений, способных вызвать умиление и позитивные эмоции. Известно, что диапазон кошачьего урчания варьируется от 20 до 150 Гц. Причём в зависимости от того, больно кошкам или они испытывают удовольствие, звуковые колебания бывают на разной частоте. Во время эксперимента использовали частоту в 100 Гц, поскольку на ней происходит релаксация и расслабление мышц.«После сеанса все показания снимались повторно, - продолжает Ряскова. - Во всех случаях частота сердечных сокращений и артериальное давление менялись, приближаясь к норме. Интересно, что более чувствительными к кототерапии оказались девушки - у них верхнее давление опустилось в среднем на 7 единиц, у парней - на 3. При этом сердечный ритм у всех стабилизировался».После проводился второй экс­перимент. Здесь испытуемых точно так же укладывали на кушетку, показывали фото котиков и включали запись мурлыканья. Но снимали уже не кардио­грамму, а реоэнцефалограмму сосудов головного мозга. Это исследование помогает выяснить способность сосудов пропускать кровь. При стрессе показатели нормы резко меняются и отток венозной крови часто затруднён. Отсюда головные боли и кровоизлияния в мозг. Но при чём тут кошки? Оказалось, что даже при аудио­визуальном воздействии наблюдалась стабилизация тонуса мозговых артерий и нормализация кровообращения. Так что гладить котиков не просто приятно, а ещё и полезно.Кроме кошек в роли терапевтов и психологов могут выступать собаки, лошади, дельфины и даже... аквариумные рыбки. Есть данные исследований о том, что хозяева домашних питомцев реже болеют, дольше живут и меньше подвержены стрессам. А иппотерапия (лечение с помощью лошадей) применяется в официальной медицине. В центрах лечебной верховой езды, которые есть во многих регионах страны (Москва, Петербург, Иркутск, Екатеринбург и др.), проходят реабилитацию дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (при ДЦП, сколиозе и т. д.), задержкой умственного и психического развития и др. Движения плюс эмоциональный контакт с животным помогают добиться улучшения в состоянии здоровья. Отличные врачеватели и дельфины. Они помогают детям с аутизмом, гиперактивностью, другими неврологическими заболеваниями, после тяжёлых психических травм. В частности, центры дель­финотерапии есть в Крыму, Сочи, Нижнем Новгороде.- Фелинотерапию - так называют лечение кошками - нельзя назвать новомодным увлечением. Кошек привлекали к лечению различных заболеваний на протяжении нескольких тысячелетий. Во-первых, низкочастотные токи, возникающие в результате трения шерстинок друг о друга, обладают физио­терапевтическим воздействием и благотворно влияют на болевые симптомы и воспаление.Во-вторых, мурлыканье - это звуковые и ультразвуковые волны определённой частоты, оказывающие успокаивающее действие на нервную систему.В-третьих, кошки обладают приятной температурой 38-39°C, которой достаточно, чтобы согреть больное место. Стрессовые ситуации в современном мире часто приводят к психосоматическим заболеваниям и неудовлетворённости жизнью. И здесь кошка выступает в роли «домашнего психотерапевта». Но как врач я склонна рассматривать кошку не более чем дополнительную приятную процедуру, ни в коей мере не заменяющую традиционный поход к доктору при возникновении проблем со здоровьем.