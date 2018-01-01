Правда ли, что появилось лекарство от рака?

Опасность злокачественных опухолей в том, что их не видит иммунная система и это позволяет болезни развиваться быстро и агрессивно. Новый препарат демаскирует опухоль перед иммунитетом, после чего организм начинает уничтожать её с помощью ­Т-лимфоцитов - их активность направлена на клетки «с поломками». Поскольку механизм возникновения и распространения универсален для всех типов опухолей, то новый препарат, созданный в США, действует против всех видов рака. Лекарство показало исключительную эффективность - у 40% пациентов его применение привело к полному или частичному выздоровлению. У остальных участников - к уменьшению размеров опухоли.Эксперименты показали, что некоторые виды рака кожи препарат излечивает полностью. Из-за высокой результативности он был зарегистрирован в США по упрощённой процедуре - через 3 года после начала экспериментов. На сегодня препарат разрешён для лечения 15 видов рака.Предполагается, что после завершения испытаний перечень заболеваний, в лечении которых он может быть рекомендован, расширится. Лекарство готовится к регистрации в России.