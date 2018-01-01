Правда ли, что появилось лекарство от рака?
Эксперименты показали, что некоторые виды рака кожи препарат излечивает полностью. Из-за высокой результативности он был зарегистрирован в США по упрощённой процедуре - через 3 года после начала экспериментов. На сегодня препарат разрешён для лечения 15 видов рака.
Предполагается, что после завершения испытаний перечень заболеваний, в лечении которых он может быть рекомендован, расширится. Лекарство готовится к регистрации в России.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил ignat в категорию Онкология
Добавить комментарий