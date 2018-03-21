Ну ты и язва! Причина болезни не вредная еда, а скверный характер

Язва желудка — одно из самых распространённых заболеваний желудочно-кишечного тракта, от осложнений которого в России умирают 500 тыс. человек ежегодно.Помимо этого язва считается предтечей рака желудка: в структуре смертности от злокачественных новообразований данный вид рака занимает второе место. Как же вовремя распознать болезнь и можно ли вылечить язву? Рассказывает- Принято считать, что главные причины возникновения язвы - неправильное питание и вредные привычки. Однако, для того чтобы «прожечь» слизистую желудка, которая выстлана проч­ной биоплёнкой, одной грубой еды недостаточно.Как правило, для возникновения язвы необходимы дополнительные факторы. В молодости провокатором болезни чаще выступает стресс, под воздействием которого язва может образоваться за считаные часы. Пожилые чаще страдают из-за медикаментозной язвы. Она может возникнуть на фоне длительного приёма нестероидных противовоспалительных препаратов, которые повреждают клетки эпителия. Главным виновником возникновения язвы считается самая распространённая бактерия на земле - хеликобактер пилори. По мнению экспертов ВОЗ, это враг желудка № 1. Хеликобактер живёт в желудке у 70-80% людей, но болеют не все. Бактерия активизируется под влиянием других негативных факторов - снижения иммунитета, стрессов и вредной еды.Многие думают, что язва всегда сопровождается сильными болями в желудке. Это не так. Достаточно часто, особенно у людей зрелого возраста, язва протекает бессимптомно, лишь изредка напоминая о себе умеренными болями. Потому часть пациентов узнают о своём диагнозе, когда попадают в больницу с опасным осложнением - разрывом (прободением) стенки желудка, при котором показана операция, а после неё - длительная реабилитация и пожизненная диета.Приём лекарств (для лечения язвы назначают несколько видов антибиотиков и препараты, нейтрализующие соляную кислоту) способствует полному рубцеванию язвы (примерно за 1,5 месяца). Однако врачи считают, что, пока сохраняются причины, вызвавшие болезнь, есть риск, что она возникнет снова. Поэтому придётся избавиться от хеликобактера - научиться философски относиться к стрессам, а в еде соблюдать умеренность и осторожность. Даже в случае полного и окончательного рубцевания язва может периодически напоминать о себе, поскольку жёсткие рубцы могут стягивать и деформировать стенки желудка, делая процесс пищеварения дискомфортным.Хотя злокачественное перерождение язвы желудка считается одним из осложнений язвенной болезни, происходит оно далеко не всегда. Многое зависит от места расположения язвы, возраста пациента и «стажа» заболевания. Поскольку рак желудка - один из самых агрессивных и распространённых видов онкологических заболеваний, а лечение даёт наилучшие результаты на ранних стадиях, пациентам, у которых когда-либо была диагностирована язва, раз в год нужно посещать гастроэнтеролога и проходить гастроскопию.Язва действительно чаще бывает у мужчин. И это объясняется не только тем, что женщины более внимательны к себе и своему питанию. Главный защитник женского желудка - гормон эстроген, который улучшает питание и кровоснабжение тканей, в том числе и состояние слизистой желудка. Однако после менопаузы, когда уровень эстрогена в организме падает, вероятность возникновения язвы у женщин и мужчин становится одинаковой.Связь между характером и язвой желудка очевидна. У гастро­энтерологов даже сущест­вует присказка: «Причина язвы не в том, что вы едите, а в том, что гложет вас». Пациенты с язвой желудка, как правило, люди вспыльчивые, обидчивые, тревожные, раздражительные. Беконечное самокопание увеличивает секрецию соляной кислоты, разрушающей слизистую оболочку. Это способствует сначала образованию язвы, а впоследствии регулярным обострениям болезни. Поэтому успех в лечении невозможен без решения психологических проблем пациента.