Простуда на губах: как не заразиться и надо ли лечить герпес?

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С этой болезнью сталкивается примерно каждый второй житель планеты.- Лихорадку, или простуду, на губах обычно вызывает вирус простого герпеса (ВПГ) I типа. Им инфицировано более 90% людей. Это значит, что вирус постоянно живёт в их организме, но проявления болезни есть далеко не у всех. Быть герпесу или нет, зависит от двух факторов: иммунной системы и активности вируса.Сейчас обострение обычно бывает из-за переохлаждения или ОРВИ-простуды. Нередко случается и так называемый «солнечный герпес»: он обычно возникает, когда выезжают на отдых в горы или в тёплые регионы на море, где сильное ультрафиолетовое излучение. Те, кто с этим сталкивался, уже знают, что перед такой поездкой надо стараться не допускать обострений.Кроме того, рецидив герпеса могут спровоцировать лечение у стоматолога, некоторые косметические процедуры, операции на глазах и вообще любые медицинские и косметические манипуляции в области лица, при которых травмируются нерв­ные волокна. Поэтому, если у вас есть обострение герпеса на губах, таких воздействий нужно избегать. И прежде чем проводить их, необходимо пройти лечение, чтобы снять обострение.В лёгких случаях герпеса высыпания проходят за 3-4 дня. Но если они задерживаются дольше и одна лихорадка сменяет другую, это требует серьёзного лечения, поэтому следует обратиться к доктору. Подобное течение заболевания говорит о проблемах с иммунной системой, в этом случае необходимо принимать не только противовирусные препараты, но и средства, регулирующие иммунитет. Правильно подо­брать их поможет лишь врач. Точно так же нужно поступать, если к высыпаниям на губах присоединяются общие симптомы - повышение температуры, озноб, сонливость, быстрая утомляемость или болевой синдром, связанный с ветвями тройничного нерва.Сейчас без рецепта продают много препаратов для местного лечения простуды на губах, и пациенты ими активно пользуются. В связи с этим мне часто задают вопрос: есть ли какие-то пороговые факторы, при которых герпес можно лечить подобными средствами самостоятельно, не обращаясь к врачу? Если лихорадка бывает 1 раз в 3-4 года, то, по сути, это можно не считать болезнью и лечить местными средствами. В принципе так можно поступать, если обострения бывают не чаще 4 раз в год, но при условии, что протекают они легко, без тяжёлых симптомов и высыпаний, проходят за 3-4 дня.Можно ли заразиться герпесом, если у инфицированного человека нет высыпаний? В ряде случаев такое происходит. Например, установлено, что примерно у 30% инфицированных вирус может быть в слюне во время ОРВИ. Подобное случается после стоматологических операций. Поэтому в таких случаях надо строго соблюдать правила гигиены, чтобы не заразить близких. Крайне важно соблюдать эти правила по отношению к малышам старше 8-9 месяцев. До этого возраста у них обычно сохраняются антитела против ВПГ, которые они получают от матери во время беременности. Но потом они исчезают. Это надо помнить родителям и по возможности избегать поцелуев, чтоб не передать вирусы ребёнку.