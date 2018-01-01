Вас не слышно! Как сохранить слух в зрелом возрасте

Более 50% людей в возрасте от 75 лет страдают от снижения слуха. Можно ли остановить этот процесс и что делать, если болезнь зашла далеко?По-научному возрастная потеря слуха называется пресбиакузис. Причиной пресбиакузиса, как правило, являются дегенеративные изменения в органе слуха. Так, с возрастом наблюдается атрофирование Кортиева органа, который отвечает за восприятие звука. Кроме того, у пожилых людей нередко происходят необратимые изменения в части коры головного мозга, которая отвечает за слуховое восприятие.Острота слуха связана и с общим состоянием здоровья. Такие патологии, как атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, сахарный диабет, инфекционные заболевания (ангина, грипп, менингит), способствуют ухудшению слуха.Также к снижению слуха может привести работа на шумных предприятиях, длительное нахождение под воздействием звукового давления от 100 дБ, характерное для профессионалов, — музыкантов, звукорежиссёров и др.С возрастом снижение слуха происходит постепенно, однако важно начать лечение как можно раньше. Стоит обратиться к врачу, если:Вы стали плохо слышать высокие звуки — женский голос, звонок телефона, пение птиц.Вам трудно понимать собеседника, особенно во время разговора по телефону или в шумных местах, а также если с вами разговаривают одновременно несколько человек.Появился звон или шум в одном или обоих ушах.Снизилась резкость и чёткость звуков.Фоновые звуки кажутся слишком громкими, надоедливыми.При любом снижении слуха первым делом необходимо обратиться к оториноларингологу для исключения острых воспалительных процессов в ухе. Затем пациент направляется к сурдологу-оториноларингологу для дополнительного исследования слуха. В первую очередь выполняется тональная пороговая аудиометрия — при помощи специального прибора врач оценивает чувствительность пациента к звукам различной высоты и частоты.Не менее важное обследование импедансометрия — она позволяет судить о состоянии барабанной перепонки и слуховых косточек, а также о давлении в среднем ухе.Эти процедуры необходимы не только для постановки диагноза, но и для грамотного подбора слухового аппарата.Дело в том, что возрастное снижение слуха — необратимый процесс. Медикаментозное лечение способно лишь замедлить скорость возрастных изменений в отделах мозга, которые отвечают за восприятие звуков, и улучшить когнитивные функции в целом. Но часто единственным выходом для слабослышащего человека становится ношение слухового аппарата.Казалось бы, для того чтобы выбрать слуховой аппарат, достаточно отправиться в ближайшую аптеку или сделать заказ в интернет-магазине. Но не всё так просто. Неграмотно подобранное устройство может нанести вред и без того нарушенной слуховой функции. Кроме того, неудачный опыт использования слухового аппарата часто приводит к утрате доверия к слуховым аппаратам в целом.Дело в том, что распространённые в наше время бытовые усилители звука (недорогие устройства с наушниками) не считаются слуховыми аппаратами и не проходят обязательную сертификацию. Зачастую они лишь равномерно усиливают все звуки по всем частотам, что может восприниматься пациентом как сильный фон или шум. В этом случае больной просто перестаёт носить устройство, а это отражается не только на качестве жизни пациента. Ведь, если человек плохо слышит, у него страдают мыслительные функции. А снижение когнитивных способностей у пожилых людей нередко влечёт за собой угасание физической активности.Хороший слуховой аппарат подбирается врачом на основе аудиограммы. Такие устройства усиливают звук лишь по тем частотам, которые снижены у конкретного человека. В результате звук становится разборчивым, без посторонних шумов.Для того чтобы подобрать слуховой аппарат, необходимо обратиться в специализированный центр. Частные медицинские центры оказывают эту услугу на платной основе. В государственных сурдологических центрах возможно подобрать аппарат в рамках программы ОМС. Но в связи с низким тарифом этой услуги у страховщиков она не слишком распространена, поэтому, для того чтобы получить её бесплатно, потребуется потратить время на поиск соответствующего медицинского учреждения.Во многих центрах, торгующих слуховыми аппаратами, возможно пробное ношение устройства в течение недели. За это время можно полноценно оценить возможности приобретённого аппарата.Как и любое другое медицинское изделие, слуховой аппарат имеет свой гарантийный срок. Его износ может привести к ухудшению слуха. Поэтому время от времени (обычно раз в 4–5 лет) аппарат нужно менять.Чтобы оценить работоспособность слухового аппарата, необходимо его протестировать на специальном анализаторе. Данная аппаратура располагается в специализированных центрах.