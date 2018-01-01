Врачи рассказали о вредных свойствах цитрусовых

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Многие укрепляют иммунитет с помощью цитрусовых, - но насколько безопасно постоянно есть лимоны, мандарины и другие фрукты этого вида? Оказывается, употребление цитрусовых вполне может стать причиной недомоганий.Врачи отзываются о грейпфруте как об одном из самых «коварных» плодов. Среди цитрусовых грейпфрут чаще всего вызывает аллергические реакции в организме. Также биоактивные компоненты этого фрукта проявляли свою способность влиять на обмен женского гормона эстрогена, повышая тем самым вероятность появления рака молочной железы.Помимо этого, вещества фуранокумарины, содержащиеся в грейпфруте, значительно ускоряют выведение из организма ферментов, необходимых для усвоения лекарств. Действие лекарственных субстанций при этом возрастает в 2-10 раз, провоцируя риск передозировки и интоксикации внутренних органов. Об этом, в частности, сообщили проводившие исследование данной проблемы канадские ученые из Института здоровья Лоуренса. Запивать лекарства грейпфрутовым соком нельзя.Небезопасны для здоровья человека и мандарины. Их употребление противопоказано при ряде заболеваний, но, как говорят ученые, универсально вредны мандарины из-за своей кожуры. С целью хранения эти цитрусовые обрабатываются специальным составом, в котором присутствует этилен, способный скапливаться в печени и разрушать ее. Медики настоятельно рекомендуют не употреблять мандариновую кожуру для домашней готовки.Что касается апельсинов и лимонов, то они лишь немногим уступают грейпфруту в аллергенном потенциале. Помимо того, ученые Лидского университета установили, что поедание большого количества этих цитрусов усиливает приток мочевой кислоты в ткань костей, с чем связано развитие мучительного для суставов заболевания - подагры.Всего один стакан апельсинового сока, постоянно выпиваемый изо дня в день, повышает риск приобретения этой болезни более чем на 40%, заявили ученые.