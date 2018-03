7 ошибок, которые могут превратить полезный чай в опасное зелье

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Чай — один из самых любимых напитков в мире. О его пользе много говорят и пишут, поэтому большинство из нас уверено, что он однозначно полезен. Но, оказывается, существует немало нюансов, при которых даже такой безобидный напиток становится крайне опасным для здоровья.В 2013 году в Journal of Toxicology было опубликовано исследование об изучении 30 различных видов чая на токсичность. Во всех образцах ученые обнаружили опасно высокое содержание свинца, а в некоторых еще и алюминия. Эти металлы увеличивают риск возникновения заболеваний сердца, почек и репродуктивной системы.В 2015 году исследование проводил Journal of Food Composition and Analysis, расширив уже полученные данные. Как оказалось, чай из пакетиков со вкусом цитрусовых содержит в себе в 10?70 раз больше алюминия, кадмия и свинца, чем его неароматизированные «коллеги».Исследование, опубликованное в 2013 году в Journal of Food Composition and Analysis, показало, что содержание фтора в недорогих чаях выше нормы более чем в 3 раза, это может грозить флюорозом зубов и артритом.Стоит отметить, что дорогие сорта чая имеют менее высокий показатель содержания фтора. В таких чаях меньше опасного вещества из-за технологии выращивания, сбора и обработки листьев: они проводятся с соблюдением строгих норм и регламентов.В ноябре 2015 года журнал Food Chemistry проанализировал 44 образца травяных чаев, предназначенных для младенцев, беременных и кормящих мам. Исследование показало, что 86 % дали положительный результат в тесте на присутствие токсинов, которые вызывают поражение печени.Британский отоларинголог Генри Шарп (Henry Sharpe) считает, что обжигающе горячий чай может плохо сказаться на сосудах носоглотки. Пар из чашки заставляет их расширяться и нередко провоцирует носовые кровотечения.Нормальная температура для напитка — 50–60 °С. Чтобы достичь оптимальной температуры, чашке со свежезаваренным чаем нужно постоять 5–7 минут.The New England Journal of Medicine опубликовал истории нескольких пациентов, которые пострадали от привычки пить крепко заваренный напиток. Впечатляет случай 47-летней женщины: на протяжении 17 лет она ежедневно пила чай, заваренный из 100–150 пакетиков. За небольшой срок она лишилась практически всех зубов, а ее кости стали хрупкими.Это случилось из-за накопления в костях фтора, поступавшего из крепкого чая. Диетологи рекомендуют употреблять не более 4–5 чашек в день.Исследования, которые проводились в Калифорнийском университете в 2011 году, доказали, что чай «связывает» поступившее с пищей железо и значительно ухудшает его поглощение организмом.Если пить чай после еды, можно «допиться» до железистого дефицита, что влечет за собой неприятные последствия: ухудшение состояния кожи, волос. Медики утверждают, что до чаепития должно пройти хотя бы 20 минут.