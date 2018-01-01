Ухо стреляет. Как лечить отит у ребенка

Часто родители удивляются: откуда у ребёнка, которого лечили и, казалось, почти вылечили от ОРЗ, гриппа или ангины, могло возникнуть ещё и воспаление среднего уха? На улицу малыш не выходил, сквозняков в доме не было, в бассейн его не водили, даже в ванной не купали…Оказывается, отит бывает не только от переохлаждения или попадания в уши воды. Инфекция вполне может перекочевать из носа или из горла, ведь органы слуха тесно связаны с носоглот­кой. Поэтому не стоит удивляться, когда врач ребёнку с отитом первым делом назначает капли не в уши, а в нос.Обычные простуды нечасто заканчиваются отитом, а вот хронические лор-заболевания (в том числе тонзиллит и увеличенные аденоиды) в этом плане гораздо более опасны. Поэтому их обязательно нужно лечить. Также отитом могут осложняться детские инфекции – корь, краснуха, скарлатина. Ведь эти хвори подрывают иммунитет, а ослабленному организму подхватить инфекцию проще всего. Кроме того, занести инфекцию можно механически. Поэтому следите, чтобы дети не ковыряли карандашом или другими предметами в ушах. Да и сами не засовывайте ребёнку ватные палочки глубоко в слуховой проход – достаточно очистить от серы саму ушную раковину.Медлить с лечением отита нельзя. Ведь, если время будет упущено, в полости уха начнёт скапливаться гной, который может даже прорвать тонкую барабанную перепонку. Это грозит снижением слуха, парезом лицевого нерва и даже менингитом. Ведь чаще всего возбудителями воспаления в среднем ухе являются пневмококки и гемофильные палочки, которые также могут вызывать и воспаление мозговых оболочек. Кроме того, недолеченный отит, перейдя в хроническую форму, сделает уши ребёнка слабым местом, и болезнь будет то и дело обостряться.Часто отит возникает после насморка ещё и из-за того, что дети неправильно сморкаются. Очищать от слизи следует каждую ноздрю отдельно, зажав другую. Если же ребёнок сморкается через обе ноздри разом, то давление в носу повышается и инфекция может проникнуть через слуховую трубу в ухо.При отите дети могут испытывать боль и заложенность уха, часто переспрашивать. К сожалению, не всегда удаётся вовремя поймать заболевание, так как у многих малышей оно поначалу течёт как простое ОРЗ, а жаловаться на боль в ушах дети зачастую начинают тогда, когда гноя скопилось очень много или даже когда барабанная перепонка уже прорвалась.С малышами до года ещё сложнее, поскольку они не умеют говорить. Поэтому у грудничков нужно просто обращать внимание на повышенную температуру, слабость и вялость, ночной плач, беспокойство, отказ от еды (сосание усиливает боль в ухе). Поставить точный диагноз способен только врач, вооружённый специальным детским отоскопом. Но заподозрить заболевание зачастую (но не всегда) могут и сами родители. Нужно просто немного надавить пальцем на козелок ушка младенца. Если плач усилится, скорее всего, дело в воспалении среднего уха.При подозрении на отит нельзя экспериментировать с самолечением, нужно вызвать врача. А до его прихода первым делом следует закапать ребёнку сосудосуживающие капли в нос. Они снимут отёк в полости носа и евстахиевой (слуховой) трубе и улучшат вентиляцию между носоглоткой и средним ухом. В результате скопившаяся в полости уха жидкость сможет самостоятельно выйти наружу.До визита врача ушные капли лучше не использовать. Ведь если при разрыве барабанной перепонки они попадут внутрь среднего уха, то могут привести к поражению слухового нерва и повлечь тугоухость. При высокой температуре можно дать ребёнку жаропонижающие лекарства (например, парацетамол), при сильной боли – ибупрофен.Также в начале заболевания не на само ухо, а вокруг него можно поставить согревающий водочный компресс. Его делают из нескольких слоёв марли, поверх кладут вощёную бумагу, а затем всё утепляют шерстяной тканью. Ставят компресс на 2–4 часа. Но греть ухо можно только в том случае, если точно известно, что там ещё нет гнойного воспаления, иначе можно лишь ухудшить ситуацию.При выделении гноя вообще нельзя проявлять самостоятельность. Нужно, заткнув больное ухо ваткой и надев ребёнку шапку, срочно везти его к врачу. Возможно, даже понадобится хирургическая помощь – прокол барабанной перепонки для выведения гноя.Медикаментозное лечение отита обязательно включает в себя курс антибиотиков (5–7 дней), чтобы предупредить развитие осложнений. Начинают лечение, как правило, с лекарств из группы пенициллинов или цефалоспоринов. Если препарат покажет неэффективность, его меняют (но это должен делать только врач). Гнойный отит требует более длительного лечения. Дополнительно может быть назначена физиотерапия: УФО (ультрафиолетовое облучение), магнитная УВЧ-терапия, лазеролечение.