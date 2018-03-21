Откуда берется зубной скрежет и как с ним бороться?

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Скрежет зубами в медицине называется «бруксизмом». Такой звук невозможно создать без сильного трения друг о друга верхних и нижних зубов. Это, безусловно, влечёт за собой массу стоматологических проблем, которые становятся очевидны при осмотре. Врач обязательно отметит у пациента, страдающего бруксизмом, стирание эмали и воспаление дёсен. Многие люди — взрослые и дети — имеют привычку скрипеть зубами во сне. Обычно на это жалуются самые близкие — супруги или родители детей. Для некоторых это просто особенность развития и характера человека, для других — повод насторожиться и начать подозревать у близкого какую-то патологию. В чём причина ночного скрежета зубами, и можно ли от него избавиться, АиФ.ru рассказал врач-остеопат Владимир Животов.Почему люди скрипят зубами во сне?Бруксизм — это вовсе не вредная привычка, от которой человек может самостоятельно избавиться. Ночной скрежет зубами сигнализирует о том, что в организме не всё в порядке. Важно отметить, что человек скрипит зубами непроизвольно. Приступы бруксизма могут повторяться несколько раз за ночь, а утром пациент может жаловаться на головные боли, болезненность в челюстных суставах, а также на боли лицевых мускулов. Частыми спутниками бруксизма становятся боль в ушах, головокружение, плохой сон, чувство усталости при пробуждении, депрессия, бессонница, высокая чувствительность или раздражение глаз. Все эти симптомы характерны для перенесенных в прошлом травм головы.Когда человек скрипит зубами, это говорит о сильном напряжении и спазме мышц лица, в первую очередь жевательных. Этот спазм чаще всего возникает из-за случившейся когда-то травмы черепа, которая привела к смещению костей и возникновению постоянного напряжения в мышцах. Но далеко не все люди с подобными травмами скрипят зубами во сне. При развития бруксизма иногда присутствует усиливающий фактор, например, длительный эмоциональный стресс, ситуации, в которых человек вынужден удерживать гнев в себе. Например, проблемы во взаимопонимании с одноклассниками или учителем в школе, или проживание на одной территории с родственниками, с которыми не складываются отношения (свекровь-невестка, тёща-зять), или натянутые отношения с начальником на работе, за которую человек очень держится. Таких житейских ситуаций, в которых человек не действует и накапливает в себе злость и агрессию, может быть великое множество. Недаром есть выражение «до скрежета зубного». С помощью этого зубного скрипа организм помогает человеку на время сбросить накопившуюся отрицательную энергию.Бытует мнение, что иногда скрип может возникнуть из-за кишечных паразитов. Они имеются абсолютно у всех. Поэтому речь идёт не об их наличии как таковом, а о превышении пределов нормы. Такой механизм больше характерен для детей. Но эта гипотеза так и не была научно подтверждена, скорее её можно отнести к наблюдениям из врачебной практики и народному опыту.Как избавиться?С бруксизмом эффективно работает остеопатия. Сняв следствия перенесенных травм черепа, освободив черепные швы, расслабив мышцы шеи и головы, врач способен ликвидировать ночной скрежет и постоянную привычку стискивать зубы в состоянии бодрствования. Все стоматологические работы по восстановлению внешнего вида зубов стоит проводить только после устранения травмы и нормализации мышечного тонуса. Кроме того, современная психология рекомендует овладеть техниками расслабления. То есть если возникает стрессовая ситуация, то очень важно научиться успокаиваться и наблюдать собственные эмоции. Однако этот приём срабатывает далеко не всегда.