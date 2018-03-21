Туберкулез: в России падает заболеваемость
Однако вместе с этим, заявляют эксперты, есть и определенные трудности. Возбудитель туберкулеза все чаще и чаще вырабатывает устойчивость к антибактериальным препаратам, и лечить заболевание становится сложнее. Множественная лекарственная устойчивость в среднем наблюдается более чем в четверти случаев, а в некоторых регионах каждое третье заражение вызывает затруднения при лечении из-за антибиотикорезистентности. Эта проблема, по мнению специалистов, может быть решена при наличии новых лекарств, разработку которых необходимо вести более интенсивно.
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