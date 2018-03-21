Туберкулез: в России падает заболеваемость

За последние 10 лет значительно сократилось количество случаев нового заражения туберкулезом. В 2008 году на каждые 100 тысяч населения это заболевание диагностировали в 85,1 случая, в 2015 году – в 57,39 случая, в ушедшем 2017 было уже 45,47 случая заражения на 100 тысяч человек. Такую информацию приводят «Известия» со ссылкой на Минздрав и Росздравнадзор. Спад заболеваемости обусловлен активной работой по профилактике и диагностике, в том числе в местах лишения свободы, а также среди наиболее подверженных риску групп населения (например, бездомных людей). Эта работа также привела к существенному сокращению смертности от туберкулеза – более чем на 65%. У регионов есть планы по сокращению заболеваемости и смертности туберкулезом, и эти планы корректируются при необходимости на федеральном уровне.Однако вместе с этим, заявляют эксперты, есть и определенные трудности. Возбудитель туберкулеза все чаще и чаще вырабатывает устойчивость к антибактериальным препаратам, и лечить заболевание становится сложнее. Множественная лекарственная устойчивость в среднем наблюдается более чем в четверти случаев, а в некоторых регионах каждое третье заражение вызывает затруднения при лечении из-за антибиотикорезистентности. Эта проблема, по мнению специалистов, может быть решена при наличии новых лекарств, разработку которых необходимо вести более интенсивно.