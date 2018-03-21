У женщин, болеющих хламидиозом, рак яичников возникает чаще
Бриттон Траберт (Britton Trabert) поясняет, что лечить хламидиоз достаточно просто – для этого достаточно пропить курс антибиотиков. Основная проблема состоит именно в том, что женщины часто не подозревают о наличии у себя инфекции, а потому не обращаются к врачам за назначением терапии.
Полученные данные указывают на то, что женщинам может быть рекомендована регулярная сдача анализов на присутствие в их организме антител к хламидиям. В случае их обнаружения не стоит пренебрегать лечением, так как последствия могут быть достаточно серьезными.
Рак яичников встречается реже, чем многие другие формы рака, однако выживаемость пациенток с раком яичников остается достаточно низкой. Пятилетняя выживаемость не превышает 50%. Известно, что существуют мутации, ассоциированные с повышенным риском развития рака яичников – у дочерей, чьи матери, страдали этой формой рака, вероятность развития опухоли гораздо выше.
О веществах, провоцирующих развитие рака яичников, заговорили после того, как компанию Johnson & Johnson обвинили в том, что производимая ими детская присыпка вызывает заболевание. Пациентка, сообщившая, что после использования талька для детей, у нее была диагностирована опухоль, затребовала от компании 110 миллионов долларов и выиграла дело. Впрочем, представители Johnson & Johnson уверяют, что связь между раком яичников и использованием присыпки до сих пор не установлена.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил medic в категорию Инфекционные болезни
Добавить комментарий