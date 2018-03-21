У женщин, болеющих хламидиозом, рак яичников возникает чаще

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Хламидиоз – наиболее распространенная инфекция, передающаяся половым путем. При этом люди часто не знают, что они заражены, так как болезнь может не сопровождаться никакими симптомами. Исследователи из Национального института рака (National Cancer Institute, США) пришли к выводу, что хламидиоз в два раза увеличивает вероятность развития рака яичников. В проведенном учеными исследовании участвовало более 1000 женщин из США и Польши. Все они сдали анализ для выявления в их крови антител к хламидиям.Бриттон Траберт (Britton Trabert) поясняет, что лечить хламидиоз достаточно просто – для этого достаточно пропить курс антибиотиков. Основная проблема состоит именно в том, что женщины часто не подозревают о наличии у себя инфекции, а потому не обращаются к врачам за назначением терапии.Полученные данные указывают на то, что женщинам может быть рекомендована регулярная сдача анализов на присутствие в их организме антител к хламидиям. В случае их обнаружения не стоит пренебрегать лечением, так как последствия могут быть достаточно серьезными.Рак яичников встречается реже, чем многие другие формы рака, однако выживаемость пациенток с раком яичников остается достаточно низкой. Пятилетняя выживаемость не превышает 50%. Известно, что существуют мутации, ассоциированные с повышенным риском развития рака яичников – у дочерей, чьи матери, страдали этой формой рака, вероятность развития опухоли гораздо выше.О веществах, провоцирующих развитие рака яичников, заговорили после того, как компанию Johnson & Johnson обвинили в том, что производимая ими детская присыпка вызывает заболевание. Пациентка, сообщившая, что после использования талька для детей, у нее была диагностирована опухоль, затребовала от компании 110 миллионов долларов и выиграла дело. Впрочем, представители Johnson & Johnson уверяют, что связь между раком яичников и использованием присыпки до сих пор не установлена.