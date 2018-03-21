Почему нельзя чистить уши ватными палочками?

Чистить уши ватными палочками небезопасно: вы можете продвинуть серу еще ближе к барабанной перепонке и спровоцировать образование серной пробки, для удаления которой вам придется обращаться к врачу.«Чистить уши ватными палочками неправильно. Во-первых, мы не видим, что мы делаем, во-вторых, мы не уверены, что сера есть в ухе, в-третьих, даже если мы интуитивно чувствуем, что сера есть, то все равно не знаем, в каком количестве. А в-четвертых, диаметр ваты и диаметр самой палочки такой, что мы можем только снять поверхностный слой серы, извлечь ее, как будто чайной ложечкой. Как правило, мы стараемся чистить уши усердно, но при этом только заталкиваем серу вглубь слухового прохода. В результате от раза к разу серная масса спрессовывается в серную пробку и доктору порой довольно сложно убрать ее, особенно если она прилипает к барабанной перепонке, которая является рефлексогенной зоной с большим количеством болевых окончаний. Поэтому чистить уши ватными палочками неправильно», — говорит отоларинголог Владимир Зайцев.Что делать?Если сера вырабатывается в излишнем количестве, то она может закупорить ушной канал и доставить массу неприятных ощущений. Удалить лишнюю серу можно самостоятельно или с помощью врача.«Проще всего использовать 3% раствор перекиси водорода, самой обычной, самой стандартной, которая продается в аптеке. Делаем ватный фитилек, смачиваем перекисью и вставляем в наружный слуховой проход. Он может стоять от получаса до часа, перед тем как человек идет в душ. Уже в душе душевую лейку в сантиметрах десяти направляем на ухо. Если сера размякла, то она сама по слуховому проходу выйдет.Второй вариант — с пищевой содой. Нужно придать соде кашицеобразное состояние, смочить ватный фитилек и вставить в ухо. Если это делать не хочется, то есть пара лекарственных препаратов, которые обладают свойством разжижения серы в слуховом проходе. Эти медикаментозные препараты на приеме назначит непосредственно врач.Главное, не пытайтесь извлечь серу с помощью фитосвечей. Некоторые пациенты так делают. Вставляют фитиль из папирусной бумаги, поджигают и выжигают таким образом серу, пересушивая при этом не только кожу слухового прохода, но и саму барабанную перепонку. А если серы там было еще и мало, то барабанная перепонка может из-за этого высохнуть, треснуть и разорваться. Тогда будет совсем плохо. Поэтому, чтобы избежать неприятностей, правильно раз в полгода проходить профилактический осмотр у врача (особенно — перед летним отпуском), чтобы доктор посмотрел, нет ли синусита, гайморита, нет ли серы в ухе. Если есть, то врач все почистит», — говорит Зайцев.