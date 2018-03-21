Жареное мясо повышает риск развития диабета 2 типа?
Авторы исследования, ученые из Harvard T.H. Chan School of Public Health, изучили взаимосвязь между высокотемпературными способами приготовления мяса и риском развития диабета 2 типа. В исследовании были включены данные 52 752 женщин из исследования Nurses' Health Study, 60 809 женщин из исследования Nurses' Health Study II, а также 24 679 мужчин из исследования Health Professionals Follow-Up Study.
Было зарегистрировано 7 895 случаев развития диабета 2 типа. После корректировки нескольких переменных, таких как базовый индекс массы тела и общее потребление красного мяса, курятины и рыбы, оказалось, что частота употребления мяса, курицы и рыбы, приготовленных высокотемпературными способами, связана с повышением риска развития диабета 2 типа.
Повышение риска развития этого заболевания составляло 28% при использовании открытого пламени и/или высокотемпературной обработки, используемой чаще 15 раз в месяц, по сравнению с теми же способами приготовления, используемыми менее четырех раз в месяц. Корреляции оставались значительными и в тех случаях, когда куриное и красное мясо оценивались отдельно.
Авторы исследования подчеркивают: даже если вы предпочитаете в своем меню не красное мясо, а диетическое мясо курицы и рыбу, у вас все равно заметно повышается риск развития диабета 2 типа, если вы предпочитаете их готовить при помощи гриля, барбекю или на открытой сковороде. Таким образом, этот риск зависит не столько от вида продукта, сколько от способа его приготовления.
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