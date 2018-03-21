Ученые рассказали, как замедлить старение

Рацион питания с низким содержанием углеводов поможет всем.Новые выводы об эффекте низкоуглеводной диеты сделали исследователи из Института Гладстона в Сан-Франциско. Они установили, что питание с низким уровнем углеводов может замедлять процесс старения.Американские ученые обнаружили, что при нехватке углеводов организм начинает вырабатывать химическое вещество — гидроксибутират (OHB). Данное соединение защищает клетки организма от повреждений, вызываемых внутренним стрессом. Такой стресс вызывается генетическими повреждениями в клетках, что может ускорить процесс старения, пояснили специалисты.Также ученые подтвердили, что низкоуглеводный режим питания помогает быстро потерять избыточный вес. Проблема в том, что выдерживать такую диету длительно практически невозможно из-за такие негативных последствий, которые она вызывает в долгосрочной перспективе. Урезание углеводов способно стать фактором проблем со здоровьем – например, в связи с тем, что на безуглеводной диете потребляется слишком мало клетчатки. При этом вероятны разные нарушения пищеварения.Ученые думают, как эффективнее использовать низкоуглеводное питание, способное, как выяснилось, защищать от старения, а также обладает целым рядом других достоинств.«Рацион питания с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров может помочь предотвратить развитие таких возрастных недугов, как сердечные заболевания, болезнь Альцгеймера, рак», — заявили авторы.