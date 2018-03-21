Не потерять лицо. Чем опасно воспаление лицевого нерва

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Больных с воспалением лицевого нерва нетрудно узнать в толпе – часто мимика искажается настолько, что кажется, будто половина лица сползла вниз. Как справиться с этим заболеванием?Чаще всего воспаление, или неврит, лицевого нерва возникает при переохлаждении. Особенно опасно находиться на сквозняке. В результате местного переохлаждения тканей происходит спазм кровеносных сосудов, что, в свою очередь, может привести к нарушению питания и, как следствие, воспалению лицевого нерва.Однако могут быть и другие причины неврита, например, осложнения после стоматологического лечения, последствия заболеваний, вызванных вирусом герпеса, воспалительные заболевания лор-органов, опухоли мозга, черепно-мозговые травмы, атеросклероз, гипертоническая болезнь, неврозы, стрессы, рассеянный склероз.Как правило, первый симптом воспаления лицевого нерва – острая боль в заушной области, которая отдаёт в затылок или глаз.Чуть позже нарушается мимика лица на стороне поражённого нерва – глаз широко открыт, отсутствует возможность плотно сомкнуть веки, уменьшается количество морганий больным глазом, уголок рта заметно опускается, появляется сглаженность носогубной складки и складок в области лба. Часто к этим симптомам присоединяется сухость во рту и сложности в произношении согласных звуков. Это вызвано нарушением нервной проводимости в мышце щеки и области слюнной железы. Также могут измениться вкусовые ощущения и усилиться чувствительность к громким звукам.Однако и это ещё не всё. Достаточно неприятным спутником неврита может быть обильное слезотечение или, наоборот, сухость глаза в результате поражения веточки лицевого нерва, отвечающей за иннервацию слёзной железы.Иногда больные путают воспаление лицевого нерва с зубной болью или мигренью. Однако существует простой тест. Если нет возможности наморщить лоб, нахмурить брови, сморщить нос, поочерёдно надуть щеки и полноценно закрыть глаза, то тогда гадать уже не о чем. Это неврит лицевого нерва.Конечно, не будучи специалистом, сложно отличить воспаление лицевого нерва от невралгии тройничного нерва или последствий инсульта. Однако перед вами не стоит задача точно установить себе диагноз. Для этого есть соответствующие специалисты и исследования. Самое главное при подозрении на воспаление лицевого нерва – не медлить с походом к врачу. Необходимо обратиться к неврологу или к стоматоневрологу, в крайнем случае к любому специалисту в области стоматологии. Для качественной диагностики целесообразно пройти МРТ или КТ головного мозга, чтобы исключить воспалительные и другие патологические процессы в мозге.Среди других важных исследований – электромиография и электронейрография. Эти методы позволят определить наличие повреждений по всей длине лицевого нерва. В ходе данных обследований врач прикрепляет к коже электроды, которые лёгкими ударами тока раздражают нерв. Специальные датчики фиксируют нервные импульсы и передают их на компьютер, при помощи которого врач делает расшифровку исследования.Мы часто слышим, что нервы не восстанавливаются, поэтому, столкнувшись с невритом, многие пациенты считают, что их заболевание не лечится. К счастью, это неверное утверждение. Работоспособность нерва после неврита восстанавливается, но происходит это достаточно медленно. Восстановительный период может занять около года – и всё это время важно точно соблюдать рекомендации врача и не пренебрегать назначенным лечением. В противном случае возможны осложнения.Наиболее распространённое из них – сокращение мимических мышц, которое может исказить лицо. Также может наступить атрофия мышц на стороне воспаления. В этом случае мышцы ослабевают и как бы провисают, вызывая паралич лица. Кроме этого, результатом невылеченного неврита может стать подёргивание мышц лица, обильное слезотечение, невозможность закрыть глаз, длительный конъюнктивит или кератит (воспаление роговицы глаза).Чтобы избежать осложнений, необходимо пройти медикаментозное лечение и физиотерапию. В зависимости от причин воспаления и симптомов в комплекс лекарственных препаратов будут включены противовоспалительные препараты, противовирусные, нейротропные и антихолинэстеразные средства, витамины группы B, мочегонные и спазмолитические средства.Через 7–10 дней от начала воспаления назначается физиотерапия, которая также подбирается индивидуально. Успешно применяются светолечение и лазеротерапия, электрофорез, ультрафонофорез, импульсная и дециметровая терапия, парафиновые и озокеритовые аппликации.Курс физиотерапии в среднем состоит из 20 процедур. Иногда необходимо несколько курсов.Часто при неврите лицевого нерва назначают массаж, но приступить к такому лечению можно не ранее чем через 7 дней после начала воспаления. Желательно массировать не только поражённую часть лица, но и шейно-воротниковую зону. Обычно необходимо 10–20 сеансов массажа.Если консервативное лечение оказывается неэффективным в течение 8–10 месяцев, вероятно, придётся прибегнуть к операции. При этом затягивать с оперативным вмешательством нельзя – операция эффективна лишь на первом году лечения, так как позже могут возникнуть необратимые изменения в мышечной ткани на стороне поражения нерва.Чтобы восстановление повреждённых нервов происходило быстрее, назначенное врачом лечение желательно дополнить гимнастикой. Она позволяет задействовать области лица, затронутые поражённым нервом. Комплекс упражнений состоит из надувания щёк, движений языком в стороны, нахмуривания бровей и лба, круговых движений глазами, втягивания и вытягивания губ, щёк и многих других движений.В домашних условиях можно проводить прогревание, прикладывая к больному месту на лице мешочек из плотной ткани, в который насыпаны подогретая в микроволновке соль или песок. Длительность прогревания должна быть не более 30 минут, процедуру проводят перед сном в течение месяца. Однако начинать такие процедуры, как и физиотерапию, можно не раньше, чем через неделю после начала воспаления.Пациентам с невритом желательно избегать переохлаждения и нахождения на сквозняке, беречься от вирусных заболеваний и стрессов, а также следить, чтобы в рационе было достаточно белковых продуктов, овощей и фруктов.