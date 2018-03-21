Американские ученые назвали необычный продукт для понижения давления
Ученые из США выяснили, что употребление фисташек может помочь снизить симптомы при гипертонии. На сегодняшний день у четверти жителей Земли диагностировано повышенное артериальное давление.
Люди с диагнозом гипертония не могут позволить себе лишние физнагрузки и употреблять в пищу любые продукты. Ежедневно им приходится придерживаться правильного питания, а также употреблять специальные медикаменты, которые помогают привести в норму кровяное давление. Специалисты провели научную работу с целью выявить природный способ для снижения симптомов гипертонии.
В ходе научной работы было установлено, что орехи обладают свойствами для снижения артериального давления. Ученые заявляют, что даже одна порция фисташек способна снять признаки гипертонии, а также помогает минимизировать риски появления осложнений. Данный вид орехов оказывает положительное влияние на кровеносные сосуды, тем самым снимая тонус в сосудах и снижая кровяное давление. Как рассказали медики, первыми признаками гипертонии являются головная боль, на фоне которой могут быть отеки век и лица, боли в области сердца, проблемы со зрением и шум в ушах.
При гипертонической болезни, если не следовать указаниям лечащего врача, может развиться гипертонический криз. Он часто приводит к серьезным изменениями и нарушениям в некоторых органах и системах организма, поэтому гипертоникам противопоказаны любые физнагрузки и ситуации с сильным стрессом.
Новая научная работа выявила альтернативный и природный способ борьбы с повышенным артериальным давлением. Ученые советуют людям с диагнозом гипертония ежедневно включать в свой рацион фисташки.
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