Американские ученые назвали необычный продукт для понижения давления

Исследование доказало влияние этого вида орехов на давление.Ученые из США выяснили, что употребление фисташек может помочь снизить симптомы при гипертонии. На сегодняшний день у четверти жителей Земли диагностировано повышенное артериальное давление.Люди с диагнозом гипертония не могут позволить себе лишние физнагрузки и употреблять в пищу любые продукты. Ежедневно им приходится придерживаться правильного питания, а также употреблять специальные медикаменты, которые помогают привести в норму кровяное давление. Специалисты провели научную работу с целью выявить природный способ для снижения симптомов гипертонии.В ходе научной работы было установлено, что орехи обладают свойствами для снижения артериального давления. Ученые заявляют, что даже одна порция фисташек способна снять признаки гипертонии, а также помогает минимизировать риски появления осложнений. Данный вид орехов оказывает положительное влияние на кровеносные сосуды, тем самым снимая тонус в сосудах и снижая кровяное давление. Как рассказали медики, первыми признаками гипертонии являются головная боль, на фоне которой могут быть отеки век и лица, боли в области сердца, проблемы со зрением и шум в ушах.При гипертонической болезни, если не следовать указаниям лечащего врача, может развиться гипертонический криз. Он часто приводит к серьезным изменениями и нарушениям в некоторых органах и системах организма, поэтому гипертоникам противопоказаны любые физнагрузки и ситуации с сильным стрессом.Новая научная работа выявила альтернативный и природный способ борьбы с повышенным артериальным давлением. Ученые советуют людям с диагнозом гипертония ежедневно включать в свой рацион фисташки.