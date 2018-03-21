Названы продукты, способствующие запоминанию информации

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Эти продукты рекомендуется употреблять перед важными экзаменами.Перед важными экзаменами каждый мечтает о волшебных препаратах, которые помогут запоминать гигантские объемы информации за ночь. Помочь в этом могут знакомые всем продукты. Что же нужно съесть, если предстоит напрячь мозг?КАКАОВ какао содержится теобромин и огромное количество антиоксидантов. Этот коктейль усиливает мозговое кровообращение и прилив крови к важнейшим участкам мозга. В результате улучшается реакция, память, способность к решению задач. Причем ученые выявили опытным путем, что после употребления чашки какао эффект длится более трех часов. Плюс к этому улучшается настроение и исчезает депрессивный синдром. Это для сдающих сессию тоже крайне важно.Идеальный напиток для тех, кому предстоит мозговой штурм: смешать столовую ложку какао и ложку кофе. Добавить по щепотке корицы и кайенского перца и заарить все это молоком.ЯГОДЫКак ни странно, но ягоды для мозга даже полезнее, чем рыба. Особо отличаются черника, малина, ежевика. Все они хороши тем, то содержат много антиоксидантов и биофлавоноидов.Черника, по данным ученых, улучшает способность к обучению. Если начать за две-четыре недели до важнейших экзаменов есть ягоды, то в исходе дела можно не сомневаться. Черника борется со старением мозга, улучшает внимание. Некоторым аналогом черники можно считать голубику и землянику. В них также содержатся вещества, улучшающие деятельность мозга.Малина и клюква насыщают клетки кислородом. Клюква к тому же укрепляет сосуды.Коктейль для мозга: горсть черники, малины, земляники измельчить на блендере, смешать с пюре банана и йогуртом.РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫВ рыбе содержатся фосфор, омега-3 и омега-6 жирные кислоты. Они просто незаменимы для мозга, так как улучшают состояние сосудов и кровоснабжение клеток мозга. Для тех, кому предстоит мозговой штурм, особенно полезны жирные сорта рыбы типа скумбрии, лосося, форели, семги, тунца.Не менее важно употреблять перед экзаменами морепродукты. И особенно полезны устрицы. В них содержится большой процент цинка и железа. Цинк отвечает за остроту ума, быстроту реакций, сообразительность и способность вспоминать информацию.ОРЕХИОрехи и семечки считаются важными продуктами для мозга благодаря наличию в них жирных кислот.Польза орехов заключается в омега-3 кислотах. Также в грецких орехах имеется вещество, которое способствует выработке серотонина, гормона счастья и удовольствия. Содержащиеся в грецком орехе витамины С и РР улучшают мозговую активность. Не менее полезны для мозга кешью и миндаль.В бразильском орехе много селена. Селен считается крайне важным элементом для мозга. Особенно хорошо препараты селена снимают синдром тревожности. Прием селена улучшает работу мозга и повышает интеллект, улучшает память. Кроме как в бразильском орехе, селен содержится в проростках пшеницы, зерновых, чесноке, помидорах.В тыквенных семечках, как и в морепродуктах, много цинка. Это улучшает память и хорошо влияет на остроту ума.КОФЕКофе нужно сдающим экзамены вовсе не для того, чтобы не заснуть. На самом деле в кофе содержится целый букет витаминов, минералов, антиоксидантов, биологически активных веществ. Это позволяет не допускать старения мозга, активизировать его работу и обновлять клетки.Лучше всего кофе удается стимулировать мозговую деятельность благодаря содержанию в нем кофеина. Кофеин в кофе усиливает прилив крови к клеткам мозга и улучшает когнитивные способности..Кофе для мозга полезен как без сахара, так и с сахаром. И чем регулярнее пьется кофе, тем лучше оно действует на мозг. Считается даже, что те, кто регулярно пьют по 1-2 чашки кофе в день, не будут болеть болезнью Альцгеймера.ЧАЙЧай немногим уступает кофе в области стимуляции мозговой активности. В чае также содержатся биологически активные вещества, выступающие аналогами кофеина, но действующие более продолжительно и мягко.Особенно много таких веществ в зеленом чае. Антиоксидантов и витаминов в нем так много, что чай считается настоящей зеленой лабораторией по улучшению деятельности мозга. Интересно, что для того чтобы польза зеленого чая для улучшения сообразительности была больше, его надо не заваривать, а есть в измельченном виде.СИЛА В ТРАВАХЭфирные масла и прочие вещества, содержащиеся в них, для мозга не менее важны. Так, в карри содержится куркумин. Это вещество улучшает когнитивные функции и борется со старением клеток мозга.