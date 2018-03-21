Как сберечь и укрепить колени?



Стойка на одной ноге. Встань прямо на одну ногу. Можно поставить рядом стул, чтобы в случае чего держать координацию. Если теряешь равновесие, то необходимо поменять ногу. Как только сможешь стоять минуту, переходи к другому упражнению.

Стойка на нестабильной поверхности. Укрепить коленные суставы можно выполнением упражнений на нестабильной поверхности. Кидай на пол подушку и вставай на нее. Старайся держать равновесие. Как только сможешь простоять так 30 секунд, используй несколько подушек.

Стойка вслепую. Равновесие напрямую связано со зрением. Если тело начинает отклоняться от устойчивой позиции, глаза посылают импульс в мозг. Если выполнять упражнение вслепую, то мышцы начнут лучше реагировать. Встань рядом со стеной, чтобы можно было держать равновесие. Стой так 30 секунд, после чего смени ногу.





Щелчки. Это не опасно. Но если ощущаются сильные боли, то стоит обратиться к специалисту за консультацией.

Треск. Если треск в коленях не причиняет боли, то не стоит переживать.

Ограничение подвижности. Если тебе сложно выпрямить ноги в коленях, то это тоже ложная тревога. Такой эффект не является симптомом травмы.

Замыкание. Если ты вдруг не можешь согнуть или выпрямить ногу в колене — это серьезно. К врачу немедленно!

Боль. Вещь полезная, так как показывает, что в организме что-то не в порядке. Когда колено серьезно болит, лучше сразу обратиться к врачу.





Прыжки на одной ноге. Стоя на одной ноге, руки в стороны. Выполняй прыжки. Старайся держать баланс. Выполняй упражнение в несколько подходов с максимальным количеством повторений на каждую ногу.

Прыжки по стрелке. Модернизируем первое упражнение. Представь квадрат. Теперь прыгай по часовой стрелке вокруг него. Если слишком легко, то постарайся увеличить воображаемый квадрат.

Прыжки по диагонали. Представь тот же квадрат, что в предыдущем упражнении. Прыжком перемещайся вперед и вправо, затем строго влево, затем назад, после чего в исходное положение. Выполняй упражнение в несколько подходов с максимальным количеством повторений на каждую ногу.



Как уберечь колени? Это важный вопрос, который актуален для каждого увлекающегося спортом человека. Хороший тренер перед занятиями оценивает состояние его организма. Если человек не стоит ровно на одной ноге, то мышцы не могут выдерживать такие нагрузки. Это чревато возникновением различных травм. Упражнения, которые мы приведем в этой статье, помогут снизить риск до минимума.Если легко выполняешь данные упражнения, переходи ко второму комплексу.Колено — сложный сустав. Узнаем, какие признаки смогут стать поводом для беспокойства.Встань лицом к зеркалу на одну ногу и аккуратно согни ее в колене. Посмотри, куда будет двигаться колено.Если оно смещается в сторону, то есть риск возникновения травмы во время тренировки.