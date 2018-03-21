Минимизируем вред сидячего образа жизни



общее снижение двигательной активности;



перенапряжение отдельных групп мышц, что сопровождается локальным нарушением кровообращения и появлением болей.



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Для большинства из нас уйти от сидячего образа жизни - задача практически нереальная. Работа за компьютером занимает почти все рабочее время. Единственное, что мы можем - это следовать ряду простых советов, чтобы сохранить здоровье позвоночника.Для написания материала мы используем советы врача-остеопата, соавтора уникального метода «Краниобаланс» Владимира Животова. Уж кому, как не ему разбираться во всех тонкостях работы с различными отделами позвоночника и способах снизить вред от сидячей работы.Основное внимание в материале мы уделим оптимизации работы за компьютером. Но большинство советов подойдет практически для любой ситуации, будь то привычка серфинга в интернете в общественном транспорте или наша зависимость от личного автомобиля. Жители больших годов проводят в сидячем положении все больше времени, страдают от болей в шее, ощущения разбитости, и никак не связывают появление неприятных ощущений и образа жизни. А зря. Избавиться от проблемы на самом деле просто.Основных причин здесь две:Наибольшая нагрузка во время сидячей работы приходится на мышцы шеи и плечевого пояса. Длительное статическое напряжение в шее становится причиной появления головных болей. Общая низкая двигательная активность не способствует хорошему самочувствию и настроению.Физиологи уверены, что сидячее положение не самое удобное для нашего опорно-двигательного аппарата. В положении сидя нагрузка на позвоночник почти в два раза выше, чем в положении стоя. Вынужденная неподвижность и нахождение в неудобном положении в течение длительного времени неблагоприятно сказывается на осанке. Компенсаторное повышение мышечного тонуса приводит к нарушению баланса и деформации отдельных отделов позвоночника.Единичные вылазки в спортивный зал не могут компенсировать вред от постоянного нахождения в положении сидя. Интенсивные нагрузки, особенно нагрузки на тренажерах и при работе со спортивными снарядами большого веса могут дать обратный эффект: усилить мышечный тонус и ускорить развитие деформации.Сидячая работа, изменение тонуса мышц, нарушение кровообращения не лучшим образом сказывается на самочувствии. Не замечали, что после дня за компьютером без серьезных стрессов и сложных переговоров вы чувствуете усталость и разбитость? Вот об этой усталости и поговорим.Чтобы облегчить жизнь позвоночнику, необходимо обустроить рабочее место по определенным правилам. Рассмотрим их детально.Оптимальный выбор в данном случае – это модели офисных стульев, у которых сидение имеет небольшой наклон вперед. Определиться с моделью просто. В положении сидя на таком стуле необходимо упираться ногами в пол для того, чтобы не съезжать вперед. Небольшое напряжение в ногах позволяет удерживать спину в правильно положении. Высота стула настраивается таким образом, чтобы тазобедренные и коленные суставы образовали прямые углы.Здесь имеет значение только высота крышки стола. Опираясь локтями в положении сидя, вы не должны чувствовать напряжения в плечах.При работе с мышкой, всегда кладите локоть на стол. Это уменьшает напряжение мышц шеи. Облегчить «жизнь» запястью помогает гелевый коврик со специальной опорой подушечкой. Монитор должен находиться на уровне глаз.Обопритесь спиной на спинку стула. Проложите подушки под поясницу, если спинке стула недостаточно удобна. В положении сидя всегда нужно сохранять некоторый прогиб в пояснице. Именно такое положение является наиболее физиологичным.В идеале, выделять 5 минут на отдых надо каждый час. В это время необходимо встать, размяться, пройтись по коридору.Проветривать рабочее помещение, делать пешие прогулки до или после работы – обязательное условие хорошего самочувствия. Если есть возможность заниматься спортом вне спортивного зала, не стоит ее упускать.Поможет массаж и самомассаж, который можно проводить в любое время и в любом месте.Энергичные разминания быстро снижают тонус мышц и способствуют возобновлению нормальной циркуляции крови по сосудам.Если обычный массаж не помогает, за помощью можно обратиться к врачу остеопату, который сможет выявить причину болей, а также вернуть отдельным частям опорно-двигательной системы правильное положение.